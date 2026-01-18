Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (18/1) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία

Η πρώτη εβδομάδα του Survivor κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και ολοκληρώθηκε με διπλή αποχώρηση: η Ελισάβετ Σεκερτζή αποχώρησε για λόγους υγείας και η Σταυρούλα Ποτήρη μετά από ήττα στη μονομαχία της με την Κέλλυ Μποφιλιού.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τη Σταυρούλα να γράψει στον πάπυρο ποια παίκτρια ή ποιον παίκτη της ομάδας της θέλει να προστατεύσει ή να «κάψει» σε επόμενη ψηφοφορία από χαμένη ασυλία την εβδομάδα που έρχεται, μια εξέλιξη που έδειξε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των φαν του Survivor.

Ο παρουσιαστής την ενημέρωσε πως μπορεί: είτε να δώσει διπλή ψήφο σε ένα συμπαίκτη της, είτε να του/της στερήσει το δικαίωμα ψήφου στο επόμενο Συμβούλιο ανάδειξης υποψηφίου προς αποχώρηση.

Η Σταυρούλα πήρε τον πάπυρο στα χέρια της, έγραψε ένα όνομα και το παρέδωσε στον Γιώργο Λιανό, ο οποίος τον σφράγισε με βουλοκέρι. Την επιλογή της θα την μάθουμε, μόνο εάν χάσουν οι Αθηναίοι σε αγώνισμα ασυλίας και οδηγηθούν σε ψηφοφορία.

Ο νέος κανόνας έρχεται για να βάλει «φωτιά» στις εξελίξεις και να ανατρέψει τα δεδομένα με τους Αθηναίους να μην ξέρουν τι ζήτησε ο παρουσιαστής από την παίκτρια αφού τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν από τον χώρο, ενώ οι Επαρχιώτες που είχαν αποχωρήσει ήδη από νωρίτερα από τον χώρο δεν γνωρίζουν για αυτή τη νέα δυνατότητα που έχει φέτος ο παίκτης που αποχωρεί.

Σήμερα Κυριακή (18/1) Αθηναίοι και Επαρχιώτες ρίχνονται στο στίβο μάχης, διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας με τους Επαρχιώτες να έρχονται από 3 στις 3 νίκες στους αγώνες ασυλίας κατά την πρώτη εβδομάδα του φετινού Survivor.

Μάλιστα, όπως τους ανακοινώνει ο παρουσιαστής, η ομάδα που θα χάσει, θα στερηθεί και το τσακμάκι για τη φωτιά για 48 ώρες, μια προοπτική που δείχνει να τρομάζει τους παίκτες και των δύο ομάδων.

Θα καταφέρουν οι Αθηναίοι να βρουν ρυθμό και να σημειώσουν νίκες στη δεύτερη αγωνιστική εβδομάδα που ξεκινά στο Survivor σήμερα Κυριακή (18/1); Ή θα συνεχίσουν να νικούν οι Επαρχιώτες;

Τα spoilers διίστανται. Από τη μία υπάρχει η πληροφορία ότι οι Επαρχιώτες θα νικήσουν και σήμερα κερδίζοντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας και από την άλλη, ότι οι δύο αποχωρήσεις από τους Αθηναίους δυναμώνουν την ομάδα και έτσι μετά σερί ήττες, σήμερα θα κάνουν την ανατροπή και θα γυρίσουν το παιχνίδι, κερδίζοντας στον στίβο μάχης.

Μένει να δούμε ποια από τις δύο εκδοχές θα ισχύσει τελικά στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.