Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (27/1) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Τη χειρότερή τους εβδομάδα φαίνεται να διανύουν οι Επαρχιώτες στο Survivor αφού μετράνε πλέον δύο χαμένες ασυλίες και τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες: τη Δήμητρα Λιάγγα, τον Χρήστο Μυλωνά και τη Φανή Παντελάκη.

Την ίδια στιγμή το κλίμα στην ομάδα είναι εκρηκτικό με τη Φανή να είναι στο στόχαστρο και να λυγίζει στο αποψινό (27/1) επεισόδιο, σύμφωνα με όσα βλέπουμε στο τρέιλερ.

Η ρήξη με τον Μιχάλη Σηφάκη μοιάζει οριστική, στο δε χθεσινό Συμβούλιο η μισή ομάδα έδειξε να μην έχει πρόβλημα με την επιθυμία της Φανής να φύγει από τους Επαρχιώτες και να ενταχθεί στους Αθηναίους.

Η παίκτρια, αν και ο Γιώργος Λιανός της έδωσε όντως τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να πάρει μεταγραφή στους Κόκκινους, επέλεξε να μείνει στους Μπλε αν και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το μετανιώσει στην πορεία.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (27/1) την τρίτη ασυλία

Όπως και να έχει σήμερα Τρίτη (27/1) στο Survivor Επαρχιώτες και Αθηναίοι θα αγωνιστούν για την τρίτη ασυλία, την οποία, όπως όλα δείχνουν, θα κερδίσουν πάλι οι Αθηναίοι, κάνοντας το 3-0 για αυτή την εβδομάδα.

Άλλωστε, η ομάδα έχει φόρα από τις δύο προηγούμενες νίκες συν του ότι το κλίμα είναι καλύτερο από ποτέ, κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τους Επαρχιώτες.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος θα δούμε τον Μιχάλη Σηφάκη να τσακώνεται άσχημα για πρώτη φορά και με τον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος χθες (26/1) είχε μια έντονη στιγμή και με τον Γιώργο Πολύχρο, ένδειξη του πόσο άσχημο είναι το κλίμα στην ομάδα γενικότερα.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ή ποιον παίκτη θα ψηφίσουν οι Επαρχιώτες εάν επιβεβαιωθεί η εκδοχή που τους θέλει να χάνουν και απόψε (27/1).

Survivor: Η επιστροφή του Gio και τα «γαλλικά» του Σηφάκη

Το χειρότερο για τους Μπλε και ειδικά για τον Σηφάκη είναι ότι σήμερα (27/1) γυρνάει στο Survivor δυναμικά ο Gio, μετά από αρκετές ημέρες απουσίας για λόγους υγείας, όπως είχε ειπωθεί.

Με το «καλησπέρα σας» ο Gio, πλήρως ενημερωμένος απ’ ότι φαίνεται για τις εξελίξεις όσο έλειπε, θα τους την πει κιόλας, λέγοντας πως «οι Επαρχιώτες από δυο χωριά έχουν γίνει χωριάτες» και τον Σηφάκη να μην κρύβει την ενόχλησή του, λέγοντας: «δεν μου αξίζει να ακούει μαλ….».

