Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (3/2) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα της... καλύβας των Αθηναίων στο Survivor αφού αυτή την εβδομάδα δύο επεισόδια έχουμε δει μέχρι στιγμής, δύο αποχωρήσεις είχαμε: την Κυριακή (1/2) αποχώρησε ο Gio Kay για λόγους υγείας, χθες Δευτέρα (2/2) η Εβελίνα Λυκούδη επειδή είχε φτάσει στα όριά της, όπως εξήγησε.

Όσον αφορά τις ασυλίες, υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη την κέρδισαν οι Επαρχιώτες και τη δεύτερη οι Αθηναίοι. Η Εβελίνα ήταν η υποψήφια από την κόκκινη ομάδα, αλλά δεδομένης της αποχώρησής της, οι μόνοι υποψήφιοι που απέμειναν προέρχονται από την Μπλε ομάδα και δεν είναι δύο, αλλά τρεις.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιανός σε όλους τους παίκτες, η οικειοθελής αποχώρηση της Εβελίνας οδήγησε υποχρεωτικά στην ανάδειξη δύο υποψηφίων από τις ομάδες που θα χάσουν στα αγωνίσματα ασυλίας της εβδομάδας.

Ωστόσο, η ηττημένη ομάδα των Επαρχιωτών, στην ψηφοφορία της, το έκανε το «θαύμα» της πάλι και έτσι είχαμε ξανά ισοψηφία και κατ' επέκταση ανάδειξη τριών υποψήφιων: τον Χρήστο Μυλωνά που ήταν πρώτος σε ψήφους και τους Γιάννη Ρέβη - Σταύρο Φλώρο που ισοψήφησαν.

Μπορεί οι Αθηναίοι να διασκέδασαν με αυτή την εξέλιξη, όμως στην καλύβα των Μπλε η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική και απόψε (3/2) θα δούμε τον Σταύρο Φλώρο και τη Φανή Παντελάκη να τσακώνονται πολύ άσχημα.

Ορισμένοι υποψήφιοι προσπαθούν να μάθουν τον λόγο που ψηφίστηκαν και οι απαντήσεις που παίρνουν, δεν τους καλύπτουν.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι γεμάτο ανατροπές στο σκορ και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τελικό αποτέλεσμα.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (3/2) την τρίτη ασυλία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικρατέστερη εκδοχή θέλει τους Επαρχιώτες να κερδίζουν απόψε (3/2) την τρίτη ασυλία, αλλά από την άλλη, βλέποντας το τρέιλερ, θα μπορούσε να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι οι Αθηναίοι θα είναι οι νικητές της σημερινής αναμέτρησης.

Η απάντηση θα δοθεί απόψε Τρίτη (3/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον σταθμό να υπόσχεται «νέα ανατροπή» και στο αποψινό επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης.

Στην καλύβα των ηττημένων, η συζήτηση για το ποιοι πρέπει να είναι υποψήφιοι μονοπωλεί το ενδιαφέρον και ένα πρόσωπο προτείνει στην ομάδα του να ψηφιστεί… Θα συμφωνήσουν οι υπόλοιποι ή θα πράξει ο καθένας όπως νομίζει;

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι νικητές κρίνουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της αντίπαλης ομάδας, υποστηρίζοντας πως κάποιοι θα μπουν στη θέση που τους πρέπει…

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, τον Ιανουάριο οι περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο έδωσε στο πρόγραμμα την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού με 16,2%, όσο και στο δυναμικό κοινό (18-54) με 14,2%.