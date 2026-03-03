Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (3/3) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Το Survivor επιστρέφει απόψε Τρίτη (3/3) στις 21.00 με τις δύο ομάδες να ρίχνονται στον στίβο της μάχης, διεκδικώντας την τρίτη ασυλία.

Μετά από δύο ασυλίες, οι «Αθηναίοι» απολαμβάνουν να βρίσκονται ως θεατές στο Συμβούλιο του Nησιού, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αντίπαλη ομάδα όπου η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι.

Η Φανή Παντελάκη είναι η δεύτερη υποψήφια των Επαρχιωτών. Νιώθει πολύ πεσμένη από αυτή την εξέλιξη και τη στάση της ομάδας της.

Στην καλύβα, η συμβίωση είναι δύσκολη και απομακρύνεται από την παρέα των «έξι». Η απόφαση της Δήμητρας Λιάγγα να απέχει από τον δεύτερο αγώνα ασυλίας εξακολουθεί να απασχολεί και τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους.

Το αγώνισμα της τρίτης ασυλίας είναι γεμάτο ένταση και αναμετρήσεις που κρίνονται στον πόντο. Οι πάγκοι συμμετέχουν με φωνές, προσπαθώντας να εμψυχώσουν τους παίκτες τους, δεν αντιδρούν όμως όλοι το ίδιο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μία έντονη αντιπαράθεση, με βωμολοχίες, ανάμεσα στη Φανή Παντελάκη και την Αναστασία Στεργίου, δοκιμάζει τα νεύρα όλων!

Η επιπλέον ένταση θα επηρεάσει τις επιδόσεις των Επαρχιωτών ή θα καταφέρουν αυτή τη φορά να πάρουν τη ρεβάνς;

Μάλλον όχι, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αθηναίοι θα κερδίσουν και στον αποψινό αγώνα, κάνοντας έτσι το 3 στα 3 για αυτή την εβδομάδα.

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι μάσκες πέφτουν… Όλοι είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όμως η στρατηγική κάποιων επικρατεί. Ποιοι κινούν τα… νήματα τελικά;

Όταν ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, το τηλεοπτικό κοινό θα στηρίξει με την ψήφο του, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θέλει να παραμείνουν.

Survivor, απόψε Τρίτη (3/3) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ