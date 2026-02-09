Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (9/2) τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία

Με νέους παίκτες ξεκίνησε χθες (8/2) η νέα εβδομάδα του Survivor, η οποία θα είναι κατά ένα επεισόδιο μικρότερη αφού το ριάλιτι επιβίωσης δεν θα προβληθεί μεθαύριο Τετάρτη (11/2) ούτε θα έχουμε αποχώρηση παίκτη.

Όσον αφορά τις νέες προσθήκες οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν τρεις παίκτες και μία παίκτρια, οι Επαρχιώτες μία παίκτρια και μάλιστα, κάποιοι έδειξαν ήδη από την πρώτη τους αναμέτρηση ότι μπορούν να εξελιχθούν σε υπολογίσιμο αντίπαλο για την απέναντι ομάδα.

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως οι νέες προσθήκες φέρνουν διαχωρισμούς στο εσωτερικό των Αθηναίων και των Επαρχιωτών.

Στην καλύβα των Κόκκινων, η πείνα τους έχει εξαντλήσει και θεωρούν τη νίκη σε ένα επόμενο έπαθλο φαγητού μονόδρομο.

Την ίδια στιγμή στην καλύβα των Μπλε, ο Μιχάλης Σηφάκης δείχνει να χάνει έδαφος και η αίγλη του να περιορίζεται.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (9/2) τη δεύτερη ασυλία

Απόψε (9/2) Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα ριχτούν στον στίβο μάχης διεκδικώντας τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας με τον αγώνα να είναι γεμάτος αναμετρήσεις με μεγάλες εντάσεις που κρίνονται στον πόντο.

Από τη μία οι Μπλε θέλουν μια δεύτερη νίκη σερί για να πάνε χαλαροί στο Συμβούλιο, από την άλλη οι Αθηναίοι θέλουν διακαώς να μη χάσουν πάλι, όπως χθες, αφού δεδομένου ότι οι νέοι παίκτες δεν μπορούν να ψηφιστούν αυτή την εβδομάδα έχοντας ασυλία, οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες.

Να θυμίσουμε ότι χθες πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση ψηφίστηκε η Κέλλυ Μποφίλιου και όπως παραδέχτηκε και η ίδια, ψηφίστηκε με αγωνιστικά κριτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και εάν κρίνουμε από το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου του Survivor, οι Αθηναίοι θα πάρουν τη ρεβάνς και θα κερδίσουν στον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία, με τους Επαρχιώτες να πηγαίνουν στο Συμβούλιο για να βγάλουν δεύτερο υποψήφιο άτομο προς αποχώρηση.

Στο δεύτερο Συμβούλιο της εβδομάδας, ο Benzy Καραντώνης παίρνει τον λόγο και είναι καταπέλτης κατά όσων μίλησαν αρνητικά για τον αδερφό του, Gio Kay, το προηγούμενο διάστημα.

Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιον θα αναδείξει υποψήφιο. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν απόψε (9/2) οι ηττημένοι; Η απάντηση στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

