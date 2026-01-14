Survivor: Συνεχίζει δυνατά το ριάλιτι επιβίωσης - Τι τηλεθέαση σημείωσε το τρίτο επεισόδιο

Το Survivor 2026 ξεκίνησε με πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ΣΚΑΪ και μέχρι στιγμής έχει συνεχίσει με εξίσου καλά ποσοστά και στα άλλα δύο επεισόδια που έχουν προβληθεί.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή (11/1) στην πρεμιέρα του το Survivor συγκέντρωσε στο δυναμικό κοινό (18-54) ποσοστό 19,6%, ενώ στο γενικό σύνολο του κοινού 23,7% με 2.461.000 τηλεθεατές να παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις περιπέτειες των Αθηναίων και των Επαρχιωτών στον Άγιο Δομίνικο.

Τη Δευτέρα (12/1) το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ είχε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 18% και στο γενικό σύνολο 20,9%, ενώ χθες Τρίτη (13/1) το τρίτο επεισόδιο του Survivor κινήθηκε σε λίγο ψηλότερα επίπεδα συγκεντρώνοντας 18,8% στο δυναμικό κοινό και 21,3% στο γενικό σύνολο.

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι ποσοστά τηλεθέασης πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην prime time ζώνη - όσον αφορά την τηλεθέαση - ποιυ θα ξεκινήσει και ο 10ος κύκλος του MasterChef στο Star, ενώ ταυτόχρονα θα επιστρέψουν και οι σειρές μυθοπλασίας με νέα επεισόδια.