Survivor - Θεοδωρόπουλος για Σηφάκη: «Η παπάτζα είναι το δεύτερο όνομά του»

Ο Μιχάλης Σηφάκης έχει βρεθεί στο στόχαστρο των συμπαικτών του στα τελευταία επεισόδια του Survivor με πολλούς Μπλε να δείχνουν πλέον ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να κάνει τον αρχηγό τους.

Μετά την ένταση με τη Φανή Παντελάκη, η οποία είχε δηλώσει πως δεν θέλει καμία επαφή μαζί του, χθες (17/2) είδαμε τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο από τους «Αθηναίους» να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στους Επαρχιώτες και να λέει πως νιώθει δικαιωμένος αφού ο ίδιος είχε αποκαλέσει τον Σηφάκη «παπατζή» πολύ πριν τον πουν έτσι οι συμπαίκτες του.

«Δεν περίμενα να έρθει κάποιος να μου δώσει χειραψία για να ξέρω πως ό,τι έχω προβλέψει και έχω πει για τους απέναντι και κυρίως για τον Σηφάκη είναι αληθές. Το ήξερα, αλλά ήρθε η επιβεβαίωση και με τη χειραψία και με κάποια από τα λόγια των Επαρχιωτών.

Δηλαδή το γεγονός ότι χθες τον είπαν οι ίδιοι για πρώτη φορά τον Μιχάλη παπατζή για μένα είναι ηθική δικαίωση. Τον είχα πει από την πρώτη στιγμή και μου είχαν πει ''βαριά κουβέντα να λες για έναν άνθρωπο», είπε αρχικά ο παίκτης των Αθηναίων.

«Μα φαίνεται ότι η παπάτζα είναι το δεύτερο όνομά του. Χθες το βράδυ απλά ήρθαν τα κορίτσια απέναντι και κάποιοι άλλοι να επιβεβαιώσουν όλα αυτά που έχω πει από το πρώτο Συμβούλιο του φετινού Survivor», κατέληξε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.