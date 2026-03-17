Survivor: «Ξανακάνω κουμάντο εγώ - Η στρατηγική των κοριτσιών πήγε στο πηγάδι», είπε ο Σηφάκης

Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor ο Μιχάλης Σηφάκης έστρεψε τα «βέλη» του σε Ιωάννα Δεσύλλα και Αναστασία Στεργίου, κάνοντας λόγο - μεταξύ άλλων - για αλλαγή σκηνικού στην ομάδα των Επαρχιωτών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η στρατηγική των δύο κοριτσιών πήγε στο πηγάδι, ενώ σε συζήτησή του με τον Γιάννη Ρέβη, σημείωσε πως τα κορίτσια δεν του έχουν ζητήσει ένα συγγνώμη για όσα είπαν σε βάρος του το προηγούμενο διάστημα, αναφερόμενος στη δήλωση της Ιωάννας περί «χουφτώματος».

«Και ξαφνικά μετά από το δίμηνο, ξανακάνω κουμάντο εγώ. Όχι ότι σταμάτησα να κάνω, απλά η στρατηγική των δύο κοριτσιών πήγε στο πηγάδι, βαθιά στον ωκεανό της Καραϊβικής. Αρχίζει να επικρατεί η λογική. Τον Γιάννη τον έχει πλησιάσει και ο Σταύρος και ο Γιώργος, δήλωσε στην προσωπική του συνέντευξη ο Σηφάκης,.

Σε συζήτησή του δε με τον Γιάννη Ρέβη ο Μιχάλης ανέφερε ότι βλέπει να αλλάζει το σκηνικό με τα κορίτσια να υιοθετούν άλλη στάση «επειδή έχουν αντίληψη, στρατηγική και θέλουν να φάνε» και τα αγόρια «από φόβο», όπως σχολίασε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής.

«Για ακόμα μια φορά βγαίνω καλός, όχι βγαίνω, είμαι καλός. Η Σία είναι έξυπνη, είδες τι έκανε σήμερα; Δάκρυσε. Επειδή ξέρεις πολύ καλά τι πήγαν να μου κάνουν έξω, ένα συγγνώμη δεν έχουν πει», τόνισε ο ίδιος στη συζήτησή του με τον Γιάννη.

Survivor: Ο τέταρτος υποψήφιος και γιατί αποχώρησε ο Αντώνης Νικολόπουλος

Στον χθεσινό αγώνα για την τρίτη ασυλία ηττήθηκαν οι Αθηναίοι με αποτέλεσμα να κληθούν στο Συμβούλιο του Νησιού να ψηφίσουν παίκτη προς αποχώρηση.

Ωστόσο, πριν την ψηφοφορία ο Αντώνης Νικολόπουλος ανακοίνωσε - με εμφανή τη συγκίνησή του - σε όλους πως για λόγους υγείας αναγκαστικά θα αποχωρήσει οικειοθελώς από το Survivor.

«Από δω και στο εξής, στο βιβλίο της ζωής σας θα υπάρχει το κεφάλαιο που λέγεται Survivor. Αυτό το κεφάλαιο είναι πολυεπίπεδο και για εμένα είχε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Δυστυχώς έχω ένα πρόβλημα στο γόνατό μου, διαγνώστηκα με χονδροπάθεια και θα χρειαστεί να αποσυρθώ από το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσω να συνεχίσω.

Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα με όλους σας εδώ. Είναι κάτι που με θλίβει πάρα πολύ. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα.

Η ζωή σας έξω δεν έχει χαθεί, απλά έχετε πατήσει παύση. Προσπαθήστε να μείνετε στο εδώ και τώρα. Ζήστε το μέχρι το κόκαλο όλοι σας. Είναι μοναδικό», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης.

Όταν δε ο Γιώργος Λιανός τον ρώτησε αν είναι σίγουρος για την απόφασή του, ο παίκτης των Αθηναίων εξήγησε πως «δυστυχώς δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Η απόφαση έχει παρθεί, όπως λες και εσύ. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Δυστυχώς θα αποχωρήσω».

Στη συνέχεια οι Αθηναίοι ψήφισαν με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη να βγαίνει στον τάκο με 4 ψήφους έναντι 2 που πήρε ο Benzy, 1 η Μαντίσα Τσότα και 1 ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ.

Να θυμίσουμε ότι υποψήφιοι είναι ακόμα ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός από την ομάδα των Επαρχιωτών.