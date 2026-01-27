Τα δύο παιχνίδια που έρχονται στη θέση του «5X5»: Πότε τελειώνει η εκπομπή του Θάνου Κιούση

Μέσα στον Φεβρουάριο ολοκληρώνεται η τηλεοπτική προβολή του «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση στον ΑΝΤ1 με το κανάλι να προσανατολίζεται να διατηρήσει τα εγχώρια δικαιώματα προβολής του παγκοσμίως δημοφιλούς παιχνιδιού και για το μέλλον χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει οριστική απόφαση.

Το ριάλιτι με τους μεσίτες θα πάρει τη θέση του «5Χ5» στο απογευματινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όπως είχε γράψει το Reader από τις αρχές Οκτώβρη.

Το «Flat Hunters» βασίζεται στο γαλλικό format «Chasseurs d’appart» («Κυνηγοί Διαμερισμάτων»). Το concept έχει ως εξής: Τρεις μεσίτες αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους στην αγορά σπιτιού. Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά επιλέγουν μεσίτη και στη συνέχεια εκείνος θα τους δείξει ποιες είναι οι επιλογές του.

Το εν λόγω παιχνίδι θα προβληθεί για 4 εβδομάδες αριθμώντας συνολικά 20 επεισόδια και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα ξεκινήσει η προβολή του νέου «Κάτι Ψήνεται», το οποίο επιστρέφει στη μικρή οθόνη με την καινοτομία πως αυτή τη φορά θα … περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα.