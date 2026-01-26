Μενού

Ο όρος «κλειδί» στο συμβόλαιο της Άννας Λιβαθυνού με τον ΑΝΤ1

Το κανάλι του Αμαρουσίου, ο ΑΝΤ1 έχει υπογράψει έναν όρο με την Άννα Λιβαθυνού, η οποία απομακρύνθηκε από το Καλημέρα Ελλάδα.

Άννα Λιβαθυνού
Άννα Λιβαθυνού
Σε άδεια έχει βγει η Άννα Λιβαθυνού από τον ΑΝΤ1 μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το «Καλημέρα Ελλάδα» όχι όμως και με το κανάλι. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στον σταθμό εξετάζονται διάφορες προτάσεις ώστε να καταλήξουν τι θα συζητηθεί από τη δημοσιογράφο για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Ωστόσο ότι και να προταθεί στην Άννα Λιβαθυνού μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ίδιας θα υλοποιηθεί καθώς ασφαλείς πηγές αναφέρουν πως η δημοσιογράφος είχε προνοήσει για αυτό στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν όταν μετακινήθηκε από το Action 24 στον ΑΝΤ1. Η από κοινού απόφαση θα παρθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά στο περιβοήτο «unfollow» της Άννας Λιβαθυνού προς τον Παναγιώτη Στάθη και τη διαγραφή των κοινών φωτογραφιών ο οικοδεσπότης του «Καλημέρα Ελλάδα» δεν ανταπάντησε με ανάλογη κίνηση.
 

