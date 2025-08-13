Τα νέα καθήκοντα της Μπέττυς Μαγγίρα, η επιστροφή Βούρου και η Στεφανία Λυμπερακάκη σε ριάλιτι

Προς το παρόν έχει παγώσει η τηλεοπτική της επιστροφή ωστόσο κάνει come back μέσω των ερτζιανών. Ο λόγος για τη Μπέττυ Μαγγίρα που συμφώνησε να αναλάβει την πολύ πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή στον μουσικό σταθμό Rythmos 949.

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια θα είναι οικοδέσποινα του πρωινού μαγκαζίνο του σταθμού και θα κρατά παρέα στους ακροατές από τις 7.00 έως τις 10.00. Στο πλευρό της θα έχει την Αθηνά Αφαλίδου με την οποία έχει συνεργαστεί πολλές φορές και στην τηλεόραση αλλά και το Βασίλη Φορτούνη.

Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος σταθμός ανήκει στον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ γεγονός που αποδεικνύει πως παρά την πρόωρη διακοπή της εκπομπής «Πρωινό ΣΚ» και την όποια πικρία υπήρξε εκ μέρους της παρουσιάστριας η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών ποτέ δεν διαρρήχθηκε οριστικά.

Την ίδια στιγμή μπορεί η ΕΡΤ να μην ενέκρινε τη Late Night εκπομπή της παρουσιάστριας λόγω κόστους ωστόσο η πρόταση έχει ήδη πάει στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και προσεχώς αναμένεται απάντηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πρότζεκτ θα προταθεί προσεχώς και σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό και είναι πολύ πιθανή η επιστροφή της perfomer στη μικρή οθόνη από το β’ μισό της σεζόν.

Παράλληλα η Μπέττυ Μαγγίρα έχει ξεκινήσει συζητήσεις και για επιστροφή on stage παρουσιάζοντας μια νέα μουσικοχορευτική παράσταση με έντονο το σατιρικό στοιχείο.

Ο Γιάννης Βούρος επανακάμπτει στη μυθοπλασία

Η νέα τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί την επιστροφή του Γιάννη Βούρου σε μόνιμο ρόλο στην Ελληνική μυθοπλασία. Ο γνωστός ηθοποιός εντάχθηκε στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς του Mega «Μια νύχτα μόνο» που βασίζεται στην τεράστια παλαιότερη επιτυχία της Τουρκικής τηλεόρασης «Χίλιες και μια νύχτες» η οποία είχε προβληθεί αρχικά από το Makedonia ΤV και στη συνέχεια μετακόμισε στον ΑΝΤ1.

Η βασική πλοκή της σειράς εστιάζει στη ζωή μιας νέας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια, τη μητρότητα και σκληρά ηθικά διλήμματα. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της κάνει έναν αναγκαστικό γάμο με έναν εύπορο άντρα και αποκτά μαζί του ένα παιδί. Όταν ο σύζυγός της σκοτώνεται σε τροχαίο, η γυναίκα έχει μπροστά της έναν γολγοθά.

Το παιδί της διαγιγνώσκεται με σοβαρή ανίατη ασθένεια και εάν δεν πραγματοποιηθεί μια κρίσιμη επέμβαση δεν του απομένουν πολλούς μήνες ζωής. Ζητά χρήματα από την οικογένειά της αλλά και την οικογένεια του συζύγου της όμως εκείνοι τις αρνούνται κάθε βοήθεια. Τελικά θα απευθυνθεί στον εργοδότη της ο οποίος της κάνει μια

ανήθικη πρόταση. Να της δώσει το μεγάλο χρηματικό ποσό αρκεί να περάσουν «Μια νύχτα μόνο» μαζί. Η σειρά σε παραγωγή του Γιάννη Καραγιάννη ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες γυρίσματα.

Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι είναι ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου οι οποίοι θα συμπρωταγωνιστήσουν με τον Τάσο Ιορδανίδη και τον Γιάννη

Βούρο. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο στο Mega. H τελευταία γκεστ συμμετοχή του Γιάννη Βούρου σε σειρά ήταν την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν στον «Γιατρό» του Alpha.

Από τη Eurovision σε ριάλιτι η Στεφανία Λυμπερακάκη

Με διαφορετικό ρόλο επιστρέφει στην τηλεόραση η Στεφανία Λυμπερακάκη. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision του 2021 με το «Last Dance» ετοιμάζεται να χορέψει σε αντίξοες συνθήκες. Η τραγουδίστρια συμφώνησε τη συμμετοχή της στο Ολλανδικό ριάλιτι επιβίωσης Expeditie Robinson, που θα γυριστεί στη Μαλαισία. Η τραγουδίστρια, που ξεκίνησε την καριέρα της από το The Voice Kids στην Ολλανδία, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της μέσω Instagram, δηλώνοντας μάλιστα ενθουσιασμένη.

Το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα θυμίζει αρκετά το «Survivor». Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες οι οποίες διαγωνίζονται σε δύσκολες δοκιμασίες για φαγητό και έπαθλα, ζώντας σε απομονωμένα και δύσκολα μέρη. Η εκπομπή προβάλλεται στην Ολλανδία από το 2000, έχει φτάσει ήδη στον 28ο κύκλο της και, εκτός από τη Μαλαισία, έχει γυριστεί κατά καιρούς σε τοποθεσίες όπως η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, ο Παναμάς, η Τανζανία και η Κροατία. «Τώρα είναι η σειρά μου! Ειλικρινά Ποτέ δεν πίστευα ότι θα τολμούσα να το κάνω αυτό αλλά είμαι περήφανη για αυτή την καταπληκτική εμπειρία, Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ!

Το Expeditie Robinson επιστρέφει στο RTL4 από την Κυριακή 31 Αυγούστου! Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η σεζόν θα είναι φοβερή!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης της η τραγουδίστρια δημοσιεύοντας την επίσημη φωτογραφία της από το ριάλιτι επιβίωσης. Η Στεφανία Λυμπερακάκη ξεκίνησε το τραγούδι σε ηλικία οκτώ ετών και στα δέκα της χρόνια ξεχώρισε στο δημοφιλές τηλεοπτικό ολλανδικό show The Voice Kids, διάκριση που της άνοιξε την πόρτα για την εξαιρετική Κρατική Παιδική Χορωδία της Ολλανδίας. Μάλιστα είναι ήδη πολύ γνωστή στην Ολλανδία αλλά και τις σκανδιναβικές χώρες.

