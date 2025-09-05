Τα πρόσωπα έκπληξη στην εκπομπή Μπογδάνου - Παπακωστοπούλου στο Open

Οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το τελικό σχήμα της νέας βραδινής κοινωνικής εκπομπής του Open. Οικοδεσπότες θα είναι ο πρώην βουλευτής και δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η συνάδελφός του Κατερίνα Παπακωστοπούλου που μετά από έναν χρόνο συνεργασίας με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μετακομίζει στο κανάλι της Παιανίας.

Η εκπομπή θα είναι βραδινή και θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα αναλύοντας όλα τα μεγάλα θέματα της κοινωνικής επικαιρότητας που προκύπτουν κυρίως από το δικαστικό, το αστυνομικό αλλά και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Πρόσωπα έκπληξη θα πλαισιώνουν το σχήμα των βασικών παρουσιαστών. Για τη συμμετοχή του στην εκπομπή συμφώνησε σε ρόλο ειδικού αστυνομικού αναλυτή ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Ο έμπειρος απόστρατος αστυνομικός έχει κλείσει φέτος συμφωνίες ανά ζώνες: Έτσι θα είναι στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, στο «Live News» τα απογεύματα με τον Νίκο Ευαγγελάτο και θα εμφανίζεται και στη νέα κοινωνική εκπομπή του Open. Τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη εκπομπή συμφώνησε πριν λίγες ημέρες και ο γνωστός δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας.

Το πρόσωπο έκπληξη δεν είναι άλλο από τον γνωστό DJ και μουσικό παραγωγό Βαγγέλη Σερίφη. Πρόκειται για το σύζυγο της Κατερίνας Στικούδη ο οποίος έχει και έντονη πολιτική δραστηριότητα ως προσωπικότητα. Στις Δημοτικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος Δήμαρχος με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η πρεμιέρα της εκπομπής προγραμματίζεται μέσα στον Σεπτέμβριο.

