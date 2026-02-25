Τα πρόσωπα που έχουν κλείσει για το Your Face Sounds Familiar και τo απόλυτο φαβορί για την παρουσίαση

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο του νέου «Your Face Sounds Familiar» που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 μετά το Πάσχα. Το θρίλερ της παρουσίασης φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του με τον Σάκη Ρουβά να είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί μετά την άρνηση του Γιώργου Καπουτζίδη ο οποίος μετά από μια διακαναλική χρονιά με τέσσερα διαφορετικά πρότζεκτς σε ισάριθμα κανάλια επιθυμεί να ξεκουραστεί.

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει τον Έλληνα σταρ σε απόλυτο φαβορί για την παρουσίαση του «Familiar». Το ένα είναι ότι το κανάλι επιθυμούσε άντρα παρουσιαστή για να μην υπάρξει σύγκριση με την προκάτοχο Μαρία Μπεκατώρου, το δεύτερο ότι έχει μεγάλη εμπειρία στην παρουσίαση σόου (Χ Factor, The Masked Singer κ.α) και το τρίτο ότι η τηλεοπτική του εικόνα έχει ξεκουραστεί μετά από δύο χρόνια απουσίας από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Όσον αφορά στην επιτροπή μετά την άρνηση του Νίκου Μουτσινά που έκλεισε συμφωνία με το STAR για την παρουσίαση του Lingo οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον Τάκη Ζαχαράτο με τον οποίο έχουν γίνει προχωρημένες συζητήσεις.

Για τις γυναικείες θέσεις στην επιτροπή ακούγονται τα ονόματα τόσο της Δέσποινας Βανδή όσο και της Ελένης Φουρέϊρα και οι σχετικές επικοινωνίας αναμένονται από τις επόμενες μέρες. Οι συμμετέχοντες που μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους η Αφροδίτη Χατζημινά, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Idra Kayne, η Μαριάνα Πιερίδη, ο Μέμος Μπεγνής και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δώσει την οριστική του απάντηση για τη συμμετοχή του ή όχι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.