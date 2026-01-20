Τα πρώτα ονόματα για το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1 - Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν

Σε τροχιά προετοιμασίας μπαίνει ο νέος κύκλος του Your Face Sounds Familiar, με τον ΑΝΤ1 να εξετάζει πρόσωπα για τη στελέχη του σόου σε όλα τα επίπεδα. Το δημοφιλές σόου μιμήσεων είναι ένα πολυδάπανο πρότζεκτ το οποίο έχει ταυτιστεί με την Μαρία Μπεκατώρου που παρουσίασε όλους τους προηγούμενους κύκλους πριν «μετακομίσει» στο Mega αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «The Chase».

Στο κανάλι έχουν ήδη ξεκινήσει να καταρτίζονται οι πρώτες λίστες ονομάτων για τον νέο κύκλο του σόου χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει ακόμη τα τηλεφωνήματα κάτι το οποίο αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Όσον αφορά στην κριτική επιτροπή, τρία από τα ονόματα που ακούγονται ανήκουν αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Ένα από αυτά είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος όμως τις τελευταίες ώρες φαίνεται να απομακρύνεται από το πρότζεκτ, καθώς όλα δείχνουν πως «κλειδώνει» στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Το δεύτερο όνομα που ακούγεται είναι του Θάνος Κιούση καθώς το «5Χ5» ολοκληρώνεται, ενώ συζητείται και το όνομα της Έλλης Κοκκίνου, την οποία το κοινό έχει ήδη δει στο παρελθόν στο YFSF ως μέλος της κριτικής επιτροπής.

Διαβάστε ακόμα: Στέλεχος μεγάλου ελληνικού καναλιού στην επιτροπή της Eurovision στον τελικό της Μάλτας

Παράλληλα, ακούγονται και τα ονόματα της Δέσποινας Βανδή, του Νίκου Μουτσινά και του Τάκη Ζαχαράτου. Οι δύο τελευταίοι έχουν πάρει και στο παρελθόν μέρος στην επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar». Το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα να εξετάζεται τόσο για τη θέση στην κριτική επιτροπή όσο και για την παρουσίαση του σόου. Όσον αφορά την παρουσίαση, πρώτη επιλογή του καναλιού από πέρσι ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει το πρότζεκτ, καθώς ο φετινός κύκλος του Your Face Sounds Familiar θα είναι μαγνητοσκοπημένος και τα γυρίσματα θα συμπίπτουν χρονικά με εκείνα της εκπομπής Moments την οποία θα παρουσιάσει.

Συγκεκριμένα και οι δύο εκπομπές θα μαγνητοσκοπούνται τις Τετάρτες. Στη λίστα των πιθανών παρουσιαστών έχουν ακουστεί επίσης τα ονόματα της Κατερίνας Καραβάτου και του Γιώργου Λιάγκα. Το μουσικό σόου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο και όχι τον Μάρτιο, όπως αρχικά είχε ακουστεί. Μεγάλη βαρύτητα πέφτει στη λίστα των συμμετεχόντων.