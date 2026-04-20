Τα σενάρια στην ΕΡΤ για την μετά Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου εποχή: Τι συμβαίνει με Μαγγίρα και Μπάρκα

Το μεταγραφικό παιχνίδι ξεκίνησε αμέσως μετά το Πάσχα όπως ήταν αναμενόμενο. Και στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος είναι ο ΣΚΑΪ που μέχρι στιγμής έχει κάνει και τις πρώτες δυνατές κινήσεις για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και το «Dragons Den» ανακοινώθηκαν, ο Αντρέας Γεωργίου με δύο σειρές ανακοινώθηκε και απομένει το θέμα της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου που σύμφωνα με πολλά ρεπορτάζ είναι και αυτό κλεισμένο χωρίς ωστόσο ακόμη να έχουν πέσει οι υπογραφές μεταξύ του διδύμου και του καναλιού του Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκρεμμεί ραντεβού της διοίκησης της ΕΡΤ τόσο με τους δύο παρουσιαστές όσο και την εταιρία παραγωγής την ίδια ώρα ωστόσο υπάρχουν σενάρια που κυκλοφορούν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και αφορούν στην επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» καθώς ο τίτλος της εκπομπής ανήκει στην ΕΡΤ, αναφέρεται στο ιστορικό στούντιο της Δημόσιας Τηλεόρασης στην Κατεχάκη και πρόθεση είναι να διατηρηθεί.

Το πρώτο σενάριο αναφέρει πως υπάρχει η σκέψη η πρωινή ενημέρωση να επιστρέψει στην ΕΡΤ1 σε παράλληλη μετάδοση με το ERTNEWS. Σε αυτή την περίπτωση μια εκ των δύο άλλων καθημερινών εκπομπών δηλαδή το «Νωρίς – Νωρίς» με τους Κατσούλη – Ηλιάκη και «Πρωίαν σε είδον» με Σεργουλόπουλο Μελιτά θα μετακομίσει στην απογευματινή ζώνη και η άλλη θα παραμείνει στην πρωινή.

Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρξει νέο σχήμα στην παρουσίαση.

Το πρώτο όνομα που ακούστηκε ήταν αυτό της Μπέττυς Μαγγίρα που διατηρεί ούτως ή άλλως άριστες σχέσεις με την ΕΡΤ καθώς μετά τους Εθνικούς ημιτελικούς και τελικό θα παρουσιάσει και τις έκτακτες εκπομπές της Eurovision. Τα τελευταία 24ωρα ωστόσο ένα ακόμη σενάριο είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό του στησίματος ενός διδύμου που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και είναι η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης.

Προς ώρας δεν επιβεβαιώνεται από την ΕΡΤ ωστόσο θεωρητικά θα μπορούσε να προχωρήσει δεδομένου πως το προφίλ των δύο παρουσιαστών είναι συμβατό με αυτό της δημόσιας τηλεόρασης και επίσης το «Πάμε Δανάη» ήταν μια εκπομπή χωρίς gossip που προσπαθούσε να φέρει ένα άλλο κοινό στη μικρή οθόνη. Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες στην ΕΡΤ είναι χρονοβόρες και οι αποφάσεις για τις εκπομπές δεν αναμένονται άμεσα.