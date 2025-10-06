Τατιάνα Στεφανίδου: Το σενάριο για νέα εκπομπή μετά το τέλος του Power Talk

Η εκπομπή Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου έριξε την Παρασκευή (3/10) πρόωρα τίτλους τέλους μετά από μια σύντομη πορεία στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, η οποία συνοδεύτηκε από χαμηλή τηλεθέαση.

Ο σταθμός του Φαλήρου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά σήμερα Δευτέρα (6/10) η Έλενα Πολυκάρπου ανέφερε στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα ότι αυτό δεν είναι σίγουρο ακόμα.

Όπως είπε η δημοσιογράφος, ο ΣΚΑΪ πρότεινε στην παρουσιάστρια να συνεχίσει στον ΣΚΑΪ με εβδομαδιαία εκπομπή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τατιάνα Στεφανίδου να πει τελικά το «ναι», σε αντίθεση με τον Γιώργο Σκρομπόλα, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του Open, «Ραντεβού το ΣΚ» ότι η Στεφανίδου αρνήθηκε την πρόταση του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε θέμα με το περιερχόμενο της εκπομπής, αλλά με τη ζώνη στην οποία προβαλλόταν το Power Talk, δηλαδή ακριβώς πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με αποτέλεσμα να του δίνει πολύ χαμηλό lead-in.