To τελικό ρόστερ του Exathlon και η τηλεοπτική επιστροφή της Δανάης Μιχαλάκη

Σε flying mode μπήκε η ελληνική τηλεόραση. Την εβδομάδα που θα «τρέξει» (11 - 17 Αυγούστου) θα υπάρχουν στην τηλεόραση μόνο ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων.

Οι δύο εναπομείνασες ψυχαγωγικές εκπομπές θα βγουν «ζωντανά» μέχρι και την Τετάρτη 13 Αυγούστου και εν συνεχεία η μια θα αποχαιρετήσει οριστικά δηλαδή το «Καλοκαιρινό Ραντεβού» με Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου στο Open και η δεύτερη δηλαδή το «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 θα επανέλθει τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

«Καθαρές Κουβέντες» από τα τέλη Αυγούστου για Χαριτάτο – Χατζηγεωργίου

Νωρίς θα ανοίξει η σεζόν όσον αφορά στην ενημέρωση για το Open. Λίγα μόνο 24ωρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου στο Ανοιχτό Κανάλι ανακοινώθηκε η τηλεοπτική της σύμπραξη με τον Σπύρο Χαριτάτο όπως είχε αναφέρει σχετικά το «Τηλεκοντρολ».

«Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μισόλογα ακούγονται πολλά κάθε μέρα. Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 15.45 το απόγευμα έρχονται «Καθαρές Κουβέντες». Η εκπομπή θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα με κοινωνικό ωστόσο προσανατολισμό.

Έκλεισε η ομάδα του «Exathlon». Μετά τον Δεκαπενταύγουστο η αναχώρηση για Άγιο Δομίνικο

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέον οι προετοιμασίες για το Exathlon, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αρχές Σεπτέμβρη στον ΣΚΑΪ. Ως γνωστόν το concept του νέου αγωνιστικού ριάλιτι θυμίζει μια All-Star εκδοχή του Survivor, αφού στους στίβους μάχης των αγωνισμάτων θα δούμε γνώριμα πρόσωπα που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν στις σκληρές συνθήκες του Αγίου Δομίνικου, στο «Survivor». Οι παίκτες θα αγωνίζονται σε δύο ομάδες που θα έχουν το χρώμα του μπλε και του πορτοκαλί αντίστοιχα.

Οι άνδρες που έχουν συμφωνήσει για τη συμμετοχή τους στο Exathlon είναι μέχρι στιγμής οι: Γιώργος Κόρομι, Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης, Γιώργος Γκιουλέκας, Νίνο (τελευταίος νικητής του Survivor), Ντάνιελ Νούρκα, Φάνης Μπολέτσης, Γιωρίκας Πιλίδης, Άρης Σοϊλέδης και Στάθης Σχίζας. Όσον αφορά στις γυναίκες η τελική λίστα περιλαμβάνει τις: Εύη Σαλταφερίδου, Στέλλα Ανδρεάδου, Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα, Δώρα Νικολή, Βίκυ Πετεινάρη, Μαίρη Πετεινάρη, Μαίη Εμμανουηλίδου, Σταυρούλα Χρυσαειδή, Στεφανία Γκλάρα. Τα στατιστικά όλων των παικτών στους προηγούμενους κύκλους του «Survivor» ήταν πολύ καλά. Μετά το χώρισμα των ομάδων θα ανατεθούν οι αποστολές. Η νικήτρια ομάδα θα μένει σε βίλα ενώ η χαμένη σε ένα πιο λιτό κατάλυμα. Διαφορά φυσικά θα υπάρχει και στα φαγητά που θα προσφέρονται χωρίς ωστόσο να στερείται τροφή καμία από τις δύο ομάδες. Η αποστολή αναμένεται να αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η Δανάη Μιχαλάκη είναι το νέο πρόσωπο στο «Grand Hotel»

Μια ακόμη είσοδος «κλείδωσε» στο «Grand Hotel» στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη πρόκειται να «εισβάλλει» στο «Grand Hotel».

Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει η «Δρόσω» από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και η «Υπατία» της «Παραλίας», είναι αυτός της Φρίντας Ζάππα, μιας γυναίκας με ισχυρή προσωπικότητα που καταφθάνει από το Παρίσι. Η Φρίντα είναι ένα αντιδραστικό πνεύμα για την εποχή της, μια γυναίκα που δε συμβιβάζεται και έχει έντονες φεμινιστικές αντιλήψεις. Φτάνει στην Ελλάδα κουβαλώντας όχι μόνο τις αποσκευές της, αλλά και πολλά κρυμμένα μυστικά.

Ο βασικός λόγος της επιστροφής της στην Ελλάδα είναι η στενή φιλία που τη συνδέει με την Αλίκη, που υποδύεται η Καλλιόπη Χάσκα. Στόχος της είναι να σταθεί στο πλευρό της φίλης της και να τη βοηθήσει να απεγκλωβιστεί από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας του Ρήγα (Γιώργος Γεροντιδάκης). Όμως όταν ο έρωτας χτυπήσει την πόρτα της Φρίντας όλα θα ανατραπούν. Ο νέος κύκλος του «Grand Hotel» αναμένεται στη συχνότητα του ΑΝΤ1 στα τέλη Σεπτέμβρη.