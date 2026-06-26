Θανάσης Βισκαδουράκης: «Αν με καλέσει ο άρχοντας Μητσοτάκης, θα γίνω βουλευτής - Θα ήταν δώρο θεού»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αποκάλυψε στο «Καλύτερα αργά» την πρόθεσή του να ασχοληθεί με τα κοινά, αλλά αυτή τη φορά με πολύ πιο συγκεκριμένους όρους, σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει βουλευτής.

«Το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Πάντα ασχολούμουν με την πολιτική. Πάντα ψηφίζω, δεν ήμουν ποτέ απολιτίκ. Θεωρώ ιερό πράγμα την πολιτική, να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου και επειδή ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ενοίκιο, να κάνεις αγώνα να μεγαλώσεις το παιδί σου.

Ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των κωφών».

Βισκαδουράκης: «Αν πει ναι ο Μητσοτάκης, θα γίνω βουλευτής»

Αφού ρωτήθηκε για το αν θα κατέβει για βουλευτής, απάντησε; «Ακόμα δεν το γνωρίζω αν θα με δείτε υποψήφιο βουλευτή. Την υπογραφή μου ακόμα δεν την έχω βάλει.

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Αν βρεθώ με τον άρχοντα, τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Μητσοτάκη, και συζητήσουμε, ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.

Έχω μία αρχή στη ζωή μου όπως και στο θέατρο. Αν δεν κλείσω με τον παραγωγό ή τον πρωθυπουργό... Αν γίνει αυτό, με πολλή χαρά. Αν πω το ναι και κοιτάξω πίσω, τι άλλο να ζητήσω από τον Θεό;

Ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους και του λέει αυτό.... Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Είναι δώρο Θεού. Δεν ιδρώνει το αυτί μου με τις αντιπαλότητες. Ξέρω ότι αν μπω, ο κόσμος της σιωπής, των τυφλών, των αναπήρων θα χαρούν για τον Θανασάκη» ήταν η απάντησή του.