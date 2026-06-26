Σκορδά: «Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή» - Το τραγούδι με νόημα πριν το φινάλε

Η τελευταία εκπομπή του Buongiorno ξεκίνησε με το τραγούδι που έκανε έναρξη και η πρώτη το 2024, ολοκληρώνοντας συμβολικά αυτό το ταξίδι μετά την αιφνίδια ενημέρωση από τη διοίκηση του σταθμού ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα Παρασκευή 26/5.

Η Φαίη Σκορδά καλημέρισε για τελευταία φορά ως παρουσιάστρια του Buongiorno τους τηλεθεατές αναφέροντας ότι καλεσμένη τους θα είναι η Μαρίνα Σπανού.

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Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπής. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι της Μαρίνας Σπανού είχαμε ξεκινήσει και πριν δύο χρόνια το 2024» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση μπήκε στο τηλεοπτικό πλατό ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. «Ο Δημήτρης πού είναι έχω χάσει κάτι;» αναρωτήθηκε η Φαίη Σκορδά με τον Άρη Καβατζίκη και τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σχολιάζουν μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι «έχει άρνηση».