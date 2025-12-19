Μενού

Quiz Στο Παρά Πέντε: Πόσο καλά ξέρεις τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη;

Λίγο πριν το reunion για τα 20 χρόνια του Παρά Πέντε, πόσο καλά ξέρεις τη θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη; Η απάντηση στο Quiz του Reader που ακολουθεί.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Στο Παρά Πέντε Mega
Στο Παρά Πέντε: Η παρέα των 5 - Ζουμπουλία, Αγγέλα, Ντάλια, Φώτης και Σπύρος | Mega
Το πολυαναμενόμενο reunion του Παρά Πέντε έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Mega για να μας αποκαλύψουν οι πρωταγωνιστές πολλά μυστικά από τα γυρίσματα της θρυλικής σειράς, καθώς επίσης να δούμε πού είναι οι αγαπημένοι μας ήρωες 20 χρόνια μετά, αλλά και να πάρουμε μια γεύση του τι μεσολάβησε αυτή την 20ετία απο την πρεμιέρα της σειράς.

Διαβάστε επίσης - Στο Παρά Πέντε: Το reunion που πιστεύαμε ότι δεν θα δούμε αλλά ο Καπουτζίδης μας διέψευσε, ευτυχώς!

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος επιστρέφουν έστω και για λίγο στην οθόνη μας και με νέες σκηνές, όπως έχει ανακοινώσει το Mega, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει παίξει αρκετές φορές σε επανάληψη τη σειρά και με το Quiz του Reader που ακολουθεί μπορείς μέσα από 12 ερωτήσεις να τσεκάρεις «Πόσο καλά ξέρεις το Παρά Πέντε;».  

Loading...

