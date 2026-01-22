Τι δουλειά έχει ο Κώστας Μπίγαλης στο MasterChef 2026;

Μια μουσική έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές του MasterChef 2026 στις οντισιόν που προβλήθηκαν την Τετάρτη 21/1. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους βρισκόταν ο Μάριος Άγγελος Μπίγαλης, ανιψιός του τραγουδιστή, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο κοινό υποστηρίζοντάς τον.

Όπως είχε εξηγήσει σε δηλώσεις του πριν από λίγες ημέρες ο Κώστας Μπίγαλης ανέφερε πως ήταν μια οικογενειακή στιγμή και παρευρέθηκε για να στηρίζει τον ανιψιό του. «Είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος γιατί έχει μεγαλώσει μαζί μου», είπε.

Ο Μάριος Μπίγαλης ενώ προετοίμαζε το πιάτο του αναφέρθηκε στην οικογένειά του λέγοντας: «Έχω έρθει με τους γονείς μου και τον θείο μου, Κώστα Μπίγαλη. Ο θείος όπως και οι γονείς μου με έχουν ενθαρρύνει πολύ. Έχω μια αδελφή από τη μητέρα μου και έναν βιολογικό αδελφό που λόγω υιοθεσίας δεν ξέρω πού είναι.

Πιο μικρός είχα την απορία και την ανάγκη να βρω τους βιολογικούς μου γονείς, αλλά όταν έφτασα στα 18 σαν να πάγωσα. Πέρασα αρκετά παιδικά χρόνια δύσκολα. Είχε να κάνει με τον τότε σύζυγο της μητέρας μου που ήταν αρκετά τοξικός. Ένιωσα ότι έπρεπε να υπερασπιστώ τη μητέρα μου σε πολλές καταστάσεις. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα μέχρι τα 12 περίπου. Το μεγαλύτερο που της έδωσε ήταν η ψυχολογική υποστήριξη».

«Το έμαθα πριν από τρεις μέρες γιατί δεν μιλάει. Η αδελφή μου με πήρε τηλέφωνο και είπα θα είμαι και εγώ. Δεν ήξερα τίποτα. Είναι ένα παιδί που μιλάει όταν πρέπει. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν και εύχομαι να περάσει», είπε ο Κώστας Μπίγαλης.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς τραγούδησε Μπίγαλη

Αγαπημένο τραγούδι του θείου του νεαρού μάγειρα -που τελικά κατάφερε να πάρει ποδιά για να συνεχίσει στον διαγωνισμό- είναι το «I miss you». Το ίδιο τραγούδι που διάλεξε ο Σωτήρης Κοντιζάς να του τραγουδήσει όταν έμαθε για τη συγγένειά τους.

Και το X θυμήθηκε επιτυχίες του Κώστα Μπίγαλη και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αλλά και τη νοσταλγία του όταν τον είδε τηλεοπτικά.

Μπίγαλης: πώς σας φαίνεται το πιάτο μου;

Κοντιζάς: με την πρώτη ματιάάά🎶🎶#MasterChefGR — Κολώνα (@colonakin) January 21, 2026

Εγώ αν ήμουν στην παραγωγή θα έβαζα να παίζουν τραγούδια του Μπίγαλη κατά τη διάρκεια της οντισιόν του ανιψιού. #MasterChefGR — Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) January 21, 2026