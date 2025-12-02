Τι συμβαίνει με το βραδινό της Ζέτας Μακρυπούλια: Ποιοι είναι οι πρώτοι της καλεσμένοι

Με τις φήμες να βοούν για δυσαρέσκεια της Ζέτας Μακρυπούλια μετά την φετινή μετακίνηση του «Rouk Zouk» που είχε επίπτωση στα ποσοστά τηλεθέασης του

τηλεπαιχνιδιού, καθυστερεί και η επιστροφή της παρουσιάστριας στη βραδινή ζώνη που είχε προαναγγελθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το «Moments» θα έρθει στη συχνότητα του ΑΝΤ1 από τη νέα χρονιά χωρίς ωστόσο ακόμη να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε να γυριστεί ένα πρώτο επεισόδιο την εβδομάδα που διανύουμε και του οποίου η προβολή είχε προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Διαβάστε επίσης: Το μεγάλο λάθος στην 5η σεζόν του Stranger Things που «δεν βγάζει νόημα»

Αυτό δεν θα συμβεί καθώς τα πρώτα γυρίσματα της εκπομπής σε παραγωγή της «Foss Productions» θα πραγματοποιηθούν από το νέο έτος. Οι τρεις πρώτοι καλεσμένοι που συμφώνησαν τη συμμετοχή τους είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Μπεκατώρου.

Μετά την μαγνητοσκόπηση θα αποφασιστεί ποιο επεισόδιο θα προβληθεί πρώτο. Πάντως και καθώς η βραδινή εκπομπή θα έχει χαρακτήρα event show δεν πρόκειται να έχει σταθερό ραντεβού με τους τηλεθεατές π.χ μια φορά την εβδομάδα.

Το «Moments» είναι μια πολυδάπανη παραγωγή με τον πιλότο που πραγματοποιήθηκε τους πρώτους μήνες του 2025 και «εικονικό καλεσμένο» τον Φάνη Μουρατίδη να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στα στελέχη του ΑΝΤ1 όσο και στους υπεύθυνους της εταιρίας παραγωγής.