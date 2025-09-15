Τηλεοπτικές αλλαγές για τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η νέα ώρα μετάδοσης για το Ρουκ Ζουκ

Μετά από πολλά χρόνια σταθερότητας η Ζέτα Μακρυπούλια φέτος αλλάζει τηλεοπτικά. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός συνεχίζει με το Ρουκ Ζουκ το οποίο αναδεικνύεται σε ένα από τα μακροβιότερα τηλεπαιχνίδια της μικρής οθόνης ωστόσο από φέτος αλλάζει ώρα μετάδοσης. Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στη συχνότητα του ΑΝΤ1 και θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 16.15 παίρνοντας τη σκυτάλη από τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταία φορά το τηλεπαιχνίδι είχε αλλάξει ώρα μετάδοσης το 2018 ύστερα από απόφαση του τότε Γενικού Διευθυντή Προγράμματος, επικοινωνίας και Marketing Γιάννη Λάτσιου ωστόσο στην πορεία ο σταθμός αποφάσισε να επαναφέρει τη μετάδοση του τηλεπαιχνιδιού στις 15.00. Για την τωρινή αλλαγή ώρας λέγεται πως έχει συμφωνήσει και η παρουσιάστρια.

Διαβάστε ακόμα: Οι 10 + 3 πρεμιέρες τη Δευτέρα: Ποιες εκπομπές ανοίγουν τη σεζόν

Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται φυσικά και για την επιστροφή της στη βραδινή ζώνη με ένα λαμπερό talk show το οποίο θα έχει τη μορφή event show καθώς μέχρι στιγμής έχει δοθεί έγκριση για 12 επεισόδια πράγμα που σημαίνει πως το πρόγραμμα δεν θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα. Η εκπομπή αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Moments of Your Life» και στόχος είναι να προβληθεί τουλάχιστον ένα επεισόδιο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η εκπομπή θα έχει ως κύριο άξονα τη φιλοξενία γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο του θεάματος, της μουσικής και όχι μόνο.

Οι καλεσμένοι θα μοιράζονται σημαντικές στιγμές από τη ζωή τους, σε ένα επεισόδιο που θα συνδυάζει συγκίνηση, αναμνήσεις κι εκπλήξεις. Το πρώτο επεισόδιο – πιλότος γυρίστηκε με κεντρικό καλεσμένο το Φάνη Μουρατίδη ενώ το κανονικό επεισόδιο αναμένεται να γυριστεί μέσα στο Νοέμβριο.

Υπέγραψαν κριτές και παρουσιαστής στο «The Voice» - Ξεκινούν τα γυρίσματα

Ως έχει οριστικά συνεχίζει το «The Voice» χωρίς καμία αλλαγή. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες μέσω της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ τόσο ο παρουσιαστής όσο και οι τέσσερις κριτές υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων τους για την παρουσία τους στο talent show. Έτσι στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου ενώ στην παρουσίαση ο Γιώργος Καπουτζίδης. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και στη συνέχεια θα δρομολογηθεί και η ημερομηνία της πρεμιέρας του προγράμματος που έχει αποδείξει ότι είναι διαχρονικά δημοφιλές στο τηλεοπτικό κοινό.