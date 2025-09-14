Η Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου είναι επί της ουσίας η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ασχέτως πως θα μετρήσουν στο τέλος της νέας περιόδου οι τηλεοπτικοί σταθμοί (ανάλογα με το πώς θα τους συμφέρουν τα ποσοστά) από την εβδομάδα αυτή ξεκινά η σκληρή μάχη της τηλεόρασης. Πάντα η πρώτη «μάχη» της Nielsen δεν είναι ουσίας αλλά εντυπώσεων.

Η Φαίη Σκορδά για 2η συνεχόμενη χρονιά θα παρουσιάσει το «Buongiorno» στο Mega με ώρα έναρξης στις 9.20. Στο πλευρό της θα βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα συνεργατών. Ανδρέας Μικρούτσικος, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Κατερίνα Ζαρίφη, Νάνσυ Νικολαϊδου, Ευάννα Ζουμπούρογλου, Άρης Καβατζίκης και Ιάσωνας Τσόλης στην ενότητα της ενημέρωσης. Τα ζώδια θα λέει η Βίκη Παγιατάκη ενώ στην κουζίνα θα βρίσκεται ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Ποδαρικό στην εκπομπή θα κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος.

Καλημέρα Ελλάδα χωρίς Παπαδάκη!

Στις 6.00 το πρωί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου συντελείται ιστορική αλλαγή στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Η σκυτάλη του «Καλημέρα Ελλάδα» περνά από τον Γιώργο Παπαδάκη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού.

Στις 9.00 καθημερινά θα ξεκινά το ανανεωμένο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα το οποίο θα έχει διάρκεια 3,5 ώρες. Η ομάδα της εκπομπής αποτελείται από τους Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη, σε ρόλο ειδικού αστυνομικού αναλυτή τον Σταύρο Μπαλάσκα και σε ρόλο σχολιαστή τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Στη στήλη της μαγειρικής συνεχίζει ο Αλέξανδρος Παπανδρέου. Καλεσμένος της εκπομπής θα είναι ο Πέτρος Κουσουλός ενώ θα φιλοξενηθεί και συνέντευξη της Γλυκερίας. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 13.30 ο Πέτρος Κουσουλός θα παρουσιάζει καθημερινά την κοινωνική εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Happy Day, Super Kατερίνα και Breakfast

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπαίνει στην 13η σεζόν του «Happy Day» στον Alpha στις 7.45 το πρωί. Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Δημήτρης Παπανώτας και η Τίνα Μεσσαροπούλου. Σταθεροί συνεργάτες της εκπομπής παραμένουν φυσικά και ο Δήμος Βερύκιος, ο Λευτέρης Μητσόπουλος και ο Γιώργος Σατσίδης.

Με ανανεωμένη ομάδα θα υποδεχθεί στις 10.00 το τηλεοπτικό κοινό η Κατερίνα Καινούργιου. Μαζί της στο πλατό της εκπομπής «Super Kατερίνα» θα βρίσκονται η δημοσιογράφος Φρόσω Κυριαζή, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χάρης Χρονόπουλος, η Δάφνη Μπόκοτα ενώ συνεχίζει για μια ακόμη σεζόν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Στη στήλη της μαγειρικής παραμένει ο Πέτρος Συρίγος ενώ τη στήλη της αστρολογίας αναλαμβάνει η Βάσια Μαυράκη.

Για 4η συνεχόμενη σεζόν θα σερβίρουν στις 08.45 το πρωί «Breakfast» στο STAR Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου. Η ομάδα τους παραμένει ως έχει δηλαδή Μαίρη Αργυριάδου, Κωνσταντίνος Ντάφλος και Λιλή Πυράκη. Η Άση Μπήλιου θα δίνει καθημερινά αστρολογικές προβλέψεις ενώ το νέο πρόσωπο στην κουζίνα είναι ο Γιώργος Ρήγας.

Επιστρέφει η Ζήνα: Ποιοι θα είναι δίπλα της

Για 11η χρονιά θα μοιραστεί της «Αλήθειες» της με το τηλεοπτικό κοινό η Ζήνα Κουτσελίνη στις 11.45 στο STAR. Η εκπομπή αυξάνεται φέτος σε διάρκεια καθώς θα είναι τρίωρη. Στο πλευρό της δημοσιογράφου θα βρίσκονται οι Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή και Μαρία Παναγοπούλου.

Στις 14.40 για δεύτερη χρονιά, ο ΣΚΑΪ ταξιδεύει καθημερινά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αναδεικνύοντας την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή, ενώ στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει -με το πηγαίο χιούμορ και τη φρέσκια ματιά του- τον συντονισμό από τη βάση.

Η τελευταία ψυχαγωγική εκπομπή που συμπληρώνει το παζλ της ΕΡΤ1 είναι στις 06.45 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη. Στόχος του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο είναι να προσφέρει καθημερινά στο κοινό θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις.

Η ΕΡΤ ανοίγει πρώτη την αυλαία της μυθοπλασίας

Έχοντας ξεδιπλώσει το ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα τις προηγούμενες ημέρες το Πρώτο Κανάλι από απόψε ξεκινά την μετάδοση των σειρών με τρεις πρεμιέρες. Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων και νέα ώρα προβολής. Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, στις 20.30, η σειρά μεταφέρει στη Νήσο Αρσινόη, τον Σεπτέμβρη του 1973. Πρωταγωνιστούν: Έμιλυ Κολιανδρή, Τάσος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θανάσης Πατριαρχέας, Λουκία Παπαδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Βίκτωρας Πέτσας, Αποστόλης Τότσικας, Ευαγγελία Μουμούρη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ειρήνη Λαφαζάνη και πολλοί ακόμη ηθοποιοί. Τη φετινή σεζόν στη σειρά εντάσσονται ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και ο Δημήτρης Σέρφας.

Το παιδί: Πρεμιέρα για τη μαύρη κωμωδία

Η νέα κοινωνική μαύρη κωμωδία «Το παιδί», σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21.45, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στην ΕΡΤ1. Με φόντο την ελληνική επαρχία, η σειρά παρακολουθεί την Άρτεμη (Ντένια Στασινοπούλου), πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, που βρίσκεται άθελά της στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης, όταν σώζει τον Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), έναν νέο στο φάσμα του αυτισμού, από ένοπλη επίθεση στην έπαυλη της οικογένειάς του. Με τους γονείς του απαχθέντες και την αστυνομία απούσα, η Άρτεμις το σκάει μαζί του στο απομονωμένο πατρικό της στο Νεοχώρι. Εκεί, όμως, δεν θα βρει την ηρεμία που αναζητεί, αλλά έναν τόπο γεμάτο μυστικά και… μια μυστηριώδη εξαφάνιση που στοιχειώνει το χωριό.

«Καλά θα πάει κι αυτό» με Κόκλα και Λεκάκη

Η νέα ανατρεπτική κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22.45 στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη. Με ένα εντυπωσιακό cast και ατμόσφαιρα γεμάτη χιούμορ, συναίσθημα και σύγχρονους προβληματισμούς, η σειρά αφηγείται την ιστορία του Πάρη και της Μιχαέλας, δύο ανθρώπων που ενώνουν ξανά τις ζωές τους, πέντε χρόνια έπειτα από έναν οδυνηρό χωρισμό. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλο, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης. Στον ρόλο της Χαρίκλειας η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.