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Τηλεθέαση 15/9: Η πρωτιά του «Κοινωνία Ώρα Mega» και η έκπληξη στη δεύτερη θέση του δυναμικού κοινού

Ποια εκπομπή πέρασε στη δεύτερη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 την Τρίτη 15/9 στην πολύ πρωινή ζώνη;

Λία Παππά
Λία Παππά
Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος
Κοινωνία Ώρα Mega | MEGA
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Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη συνεχίζουν τις πρωτιές στην πρωινή ενημέρωση με την «Κοινωνία Ώρα Mega», ενώ η εκπομπή «Σήμερα» αποτελεί τον κύριο αντίπαλό τους στους πίνακες τηλεθέασης.

Την Τρίτη 15/9 η ενημερωτική εκπομπή του MEGA συγκέντρωσε ποσοστό 27,8% στο δυναμικό κοινό και 22,6% στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό κοινό ωστόσο, τα πράγματα δείχνουν πιο ρευστά κάποιες μέρες. Έτσι, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έπιασε από νωρίς το κοινό 18-54 σημειώνοντας ποσοστό 12,1%, το δεύτερο υψηλότερο στην πολύ πρωινή ζώνη.

Η εκπομπή «Σήμερα» ακολούθησε με 10,4%, το «Καλημέρα Ελλάδα» με 8,3%, η «Ώρα Ελλάδος» με 6,5% και οι «Συνδέσεις» με 4,4,%.

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Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό

  • Κοινωνία ώρα MEGA – 27,8%
  • Νωρίς νωρίς – 12,1%
  • Σήμερα – 10,4%
  • Καλημέρα Ελλάδα – 8,3%
  • Ώρα Ελλάδος – 6,5%
  • Συνδέσεις – 4,4%

Γενικό σύνολο

  • Κοινωνία ώρα MEGA – 22,6%
  • Σήμερα – 21,3%
  • Ώρα Ελλάδος – 14,6%
  • Καλημέρα Ελλάδα – 7,9%
  • Συνδέσεις – 7,1%
  • Νωρίς νωρίς – 6%

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