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Τηλεθέαση: Διπλή πρωτιά για το Σόι σου - Διψήφια ποσοστά για το φινάλε της Γης της Ελιάς

Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση χθες Τετάρτη (8/7) για το Σόι σου. Τι ποσοστά έκαναν το φινάλε της «Γης της Ελιάς», αλλά και της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

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Γη της Ελιάς Λυκούργος Αμαλία
Η Γη της Ελιάς: Λυκούργος και Αμαλία στο φινάλε της σειράς | Mega
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Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε στη μάχη της τηλεθέασης το «Σόι Σου» και το βράδυ της Τετάρτης (8/7) με τη σειρά του Alpha να κερδίζει την πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινών, ενώ αρκετά ανεβασμένα ήταν τα ποσοστά της Γης της Ελιάς του Mega στο μεγάλο φινάλε της χθες μετά από πέντε συνεχόμενες σεζόν.  

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Αναλυτικότερα, στο Δυναμικό Κοινό το «Σόι Σου» συγκέντρωσε μέσο όρο 26,4%, με το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» που επίσης έριξε τίτλους τέλους χθες να ακολουθεί με 14,8% και το τελευταίο επεισόδιο της «Γης της Ελιάς» να σημειώνει 12,2%, ποσοστό αρκετά πιο πάνω από τα νούμερα που έκανε η σειρά στη συγκεκριμένη κατηγορία κοινού. 

Στο Γενικό Σύνολο τώρα πάλι το «Σόι Σου» βγήκε πρώτο με διαφορά και ποσοστό 24,6%, ενώ ακολούθησε η «Γη της Ελιάς» με 18,4% και σε απόστασση αναπνοής το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με μέσο όρο 18%.

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