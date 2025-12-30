Ο τελικός του Voice προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/12) και σκαρφάλωσε ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης κρατώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με το ταλέντο των φωνών που είχαν επιλέξει οι coaches, αλλά και παίζοντας μπάλα σε ένα σχεδόν έρημο τηλεοπτικό σκηνικό λόγω εορταστικής περιόδου.

Νικητής του talent show αναδείχτηκε ο 40χρονος Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Τι τηλεθέαση έκανε ο τελικός του The Voice

Το talent show κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 23,3% κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό και 30,4% στο γενικό σύνολο κατά τη διάρκεια προβολής του που ξεπέρασε τις πέντε ώρες.

Εντυπωσιακά ποσοστά σε τέταρτα που άγγιξαν ακόμα και το 43,8% στο γενικό σύνολο και το 32,8% στο δυναμικό κοινό.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.