Τηλεθέαση: Σάρωσε το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με ποσοστό έως και 36% για την ΕΡΤ2 Σπορ

Χτύπησε «κόκκινο» χθες (10/6) η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με το ποσοστό σε τέταρτο στο δυναμικό κοινό να ξεπερνά το 36%.
Αναλυτικότερα στο Δυναμικό Κοινό ο αγώνας μεταξύ των «Αιωνίων» σημείωσε μέσο όρο 31,8% με το ποσοστό να είναι υπερδιπλάσιο από τον αντίστοιχο της σειράς «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» που τερμάτισε δεύτερη με 15,9%.
Ακολούθησαν το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 13,9%, ο «Άγιος Έρωτας» με 13,2%, το MasterChef με 10,7%, ενώ σε μονοψήφια νούμερα κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς» με 7,8%, το «Grand Hotel» με 7,2% και το «Μια Νύχτα Μόνο» με 5,9%.
Όσον αφορά το Γενικό Σύνολο το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός κέρδισε πάλι την πρωτιά στην τηλεθέαση με 24,5% και αρκετές μονάδες διαφορά από το δεύτερο στην κατάταξη «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» με 17,3%. Τρίτο τερμάτισε το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» με 16,9%, τέταρτη σε απόσταση αναπνοής η «Γη της Ελιάς» με 16,6% και πέμπτος ο «Άγιος Έρωτας» με 16%.
Ακολούθησαν το «Μια Νύχτα Μόνο» με 13,4%, το «Grand Hotel» με 12,1% και το Masterchef με 9,2%.
- Το πικρό και μοναχικό «φινάλε» της Σαπφώς Νοταρά – Ήταν νεκρή δύο ημέρες όταν την βρήκαν
- Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση για τις δηλώσεις, με βαριές ποινές να έπονται - Πότε ξεκινούν έλεγχοι
- Σε λίστα για μεταμόσχευση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Τι είναι η πνευμονική ίνωση;
- Αίγιο: Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος - Τα στοιχεία που τον «δείχνουν» ως τον δράστη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.