Τηλεθέαση: Σάρωσε το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με ποσοστό έως και 36% για την ΕΡΤ2 Σπορ

Χτύπησε «κόκκινο» χθες (10/6) η τηλεθέαση της ΕΡΤ2 Σπορ χάρη στον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με το ποσοστό σε τέταρτο στο δυναμικό κοινό να ξεπερνά το 36%.

Αναλυτικότερα στο Δυναμικό Κοινό ο αγώνας μεταξύ των «Αιωνίων» σημείωσε μέσο όρο 31,8% με το ποσοστό να είναι υπερδιπλάσιο από τον αντίστοιχο της σειράς «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» που τερμάτισε δεύτερη με 15,9%.

Ακολούθησαν το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 13,9%, ο «Άγιος Έρωτας» με 13,2%, το MasterChef με 10,7%, ενώ σε μονοψήφια νούμερα κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς» με 7,8%, το «Grand Hotel» με 7,2% και το «Μια Νύχτα Μόνο» με 5,9%.

Όσον αφορά το Γενικό Σύνολο το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός κέρδισε πάλι την πρωτιά στην τηλεθέαση με 24,5% και αρκετές μονάδες διαφορά από το δεύτερο στην κατάταξη «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» με 17,3%. Τρίτο τερμάτισε το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» με 16,9%, τέταρτη σε απόσταση αναπνοής η «Γη της Ελιάς» με 16,6% και πέμπτος ο «Άγιος Έρωτας» με 16%.

Ακολούθησαν το «Μια Νύχτα Μόνο» με 13,4%, το «Grand Hotel» με 12,1% και το Masterchef με 9,2%.