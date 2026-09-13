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Τηλεθέαση - Μαλέσκου: Πρεμιέρα με μονοψήφια στο Open

Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις στο Open για την Ιωάννα Μαλέσκου με την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα». Αναλυτικά η τηλεθέαση της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Λία Παππά
Λία Παππά
Ιωάννα Μαλέσκου
Ιωάννα Μαλέσκου | Open
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Η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό έκαναν πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου στο Open με τη νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».

Η εκπομπή κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης με τους τηλεθεατές να επιλέγουν τις ενημερωτικές εκπομπές «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και «Ρεπορτάζ στις 10» στους δέκτες τους.

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Αναλυτικά οι μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο 12/9

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

  • Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,7%
  • Ρεπορτάζ στις 10 – 14%
  • Καλημέρα, είπαμε; – 8%
  • Μια Ελλάδα Παρέα – 4,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

  • Ρεπορτάζ στις 10 – 19%
  • Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,6%
  • Καλημέρα, είπαμε; – 6,7%
  • Μια Ελλάδα Παρέα – 6,6%

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