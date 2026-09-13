Η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό έκαναν πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου στο Open με τη νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».
Η εκπομπή κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης με τους τηλεθεατές να επιλέγουν τις ενημερωτικές εκπομπές «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και «Ρεπορτάζ στις 10» στους δέκτες τους.
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Αναλυτικά οι μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο 12/9
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,7%
- Ρεπορτάζ στις 10 – 14%
- Καλημέρα, είπαμε; – 8%
- Μια Ελλάδα Παρέα – 4,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
- Ρεπορτάζ στις 10 – 19%
- Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,6%
- Καλημέρα, είπαμε; – 6,7%
- Μια Ελλάδα Παρέα – 6,6%
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