Η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό έκαναν πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου στο Open με τη νέα εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».

Η εκπομπή κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης με τους τηλεθεατές να επιλέγουν τις ενημερωτικές εκπομπές «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και «Ρεπορτάζ στις 10» στους δέκτες τους.

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Αναλυτικά οι μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο 12/9

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,7%

Ρεπορτάζ στις 10 – 14%

Καλημέρα, είπαμε; – 8%

Μια Ελλάδα Παρέα – 4,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρεπορτάζ στις 10 – 19%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,6%

Καλημέρα, είπαμε; – 6,7%

Μια Ελλάδα Παρέα – 6,6%