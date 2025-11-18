Την πρωτιά στην τηλεθέαση στην prime time χάρισαν στο Mega οι δραματικές σειρές «Μια Νύχτα Μόνο» και η «Γη της Ελιάς» το βράδυ της Δευτέρας (17/11), η καθεμία σειρά σε διαφορετική κατηγορία κοινού.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, το «Μια Νύχτα Μόνο» είχε μέσο όρο 14,1, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί με 13,6% και το Porto Leone με 12,9%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Φάρμα με 12,3% και ακολούθησαν η Γη της Ελιάς με 12,1%, το Grand Hotel με 10,8%, ο Δικαστής με 6,4%, το The Wall με 6,4%, το Παιδί με 3,4%, το Real View με 3,2% και το Καλά θα πάει κι αυτό με 2,6%.

Στο γενικό σύνολο τώρα, τον υψηλότερο μέσο όρο είχε η Γη της Ελιάς και συγκεκριμένα 20,7%, ενώ το «Μια Νύχτα Μόνο» τερμάτισε δεύτερο με 18,1% και ο Άγιος Έρωτας τρίτος με 16,8%.

Ο μέρος όρος του Porto Leone που ακολούθησε ήταν 15,5%, και στη συνέχεια βρίσκουμε το Grand Hotel με 14%, τη Φάρμα με 9,7%, τον Δικαστή με 8,6%, το The Wall με 6%, το Παιδί με 3,2%, το Καλά θα πάει κι αυτό με 2,4% και με ίδιο ποσοστό και το Real View, δηλαδή 2,4%.