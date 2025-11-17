Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ με δύο κλικ το επεισόδιο 9 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο επέστρεψε χθες Κυριακή (16/11) με το επεισόδιο 9 στο οποίο - μεταξύ άλλων - ο Οδυσσέας ανακάλυψε την αλήθεια για την Αρετή.

Η συνάντηση της Κατερίνης με την Αρετή στην εκδήλωση για τον παιδικό καρκίνο γίνεται η αφορμή για να μάθει εμβρόντητος ο Οδυσσέας ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση που της έκανε.

Βασανίζεται από ενοχές. Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωϊκά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή.

Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή.

Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί.

Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή για το πού βρήκε τα χρήματα για τη μεταμόσχευση.

Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.

