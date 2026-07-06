Your Face Sounds Familiar: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Τελικός απέναντι στον αγώνα Βραζιλία - Νορβηγία

Ο Τελικός του Your Face Sounds Familiar χθες Κυριακή (5/7) κονταροχτυπήθηκε με τον αγώνα Βραζιλία - Νορβηγία για το Μουντιάλ 2026 με το ποδόσφαιρο να κερδίζει ξεκάθαρτη πρωτιά στην τηλεθέαση.

Βέβαια, και τα νούμερα που συγκέντρωσε το Your Face Sounds Familiar έδειξαν για άλλη μια φορά τη δυναμική που είχε φέτος το σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1 που κάθε Κυριακή συγκέντρωνε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Your Face Sounds Familiar σημείωσε μέσο όρο 17,7% και στο γενικό σύνολο 20,4%, την ώρα που ο αγώνας μεταξύ Βραζιλίας - Νορβηγίας στην πρώτη κατηγορία σημείωσε διπλάσια ποσοστά, αγγίζοντας το 35,4%, ενώ στη δεύτερη κατηγορία συγκέντρωσε 32,3% αντίστοιχα.

Μάλιστα, στο τελευταίο τέταρτο στο δυναμικό κοινό η τηλεθέαση σκαρφάλωσε στο 40,8%, ενώ στο γενικό σύνολο, κινήθηκε ακόμα ψηλότερα αγγίζοντας το 41,5%.