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Your Face Sounds Familiar: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Τελικός απέναντι στον αγώνα Βραζιλία - Νορβηγία

Την πρωτιά στην τηλεθέαση κέρδισε χθες (5/7) ο αγώνας Βραζιλίας - Νορβηγίας για το Μουντιάλ 2026. Τι νούμερα σημείωσε ο Τελικός του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.

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your face sounds familar σάκης ρουβάς ant1
Your Face Sounds Familar: Ο παρουσιαστής του σόου του ΑΝΤ1, Σάκης Ρουβάς | @Your Face Sounds Familiar ANT1 - Facebook
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Ο Τελικός του Your Face Sounds Familiar χθες Κυριακή (5/7) κονταροχτυπήθηκε με τον αγώνα Βραζιλία - Νορβηγία για το Μουντιάλ 2026 με το ποδόσφαιρο να κερδίζει ξεκάθαρτη πρωτιά στην τηλεθέαση.

Βέβαια, και τα νούμερα που συγκέντρωσε το Your Face Sounds Familiar έδειξαν για άλλη μια φορά τη δυναμική που είχε φέτος το σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1 που κάθε Κυριακή συγκέντρωνε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. 

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό το Your Face Sounds Familiar σημείωσε μέσο όρο 17,7% και στο γενικό σύνολο 20,4%, την ώρα που ο αγώνας μεταξύ Βραζιλίας - Νορβηγίας στην πρώτη κατηγορία σημείωσε διπλάσια ποσοστά, αγγίζοντας το 35,4%, ενώ στη δεύτερη κατηγορία συγκέντρωσε 32,3% αντίστοιχα. 

Μάλιστα, στο τελευταίο τέταρτο στο δυναμικό κοινό η τηλεθέαση σκαρφάλωσε στο 40,8%, ενώ στο γενικό σύνολο, κινήθηκε ακόμα ψηλότερα αγγίζοντας το 41,5%.

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