Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε η πρεμιέρα του Έχω Παιδιά απέναντι στο Σόι σου και η έκπληξη με το Survivor

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (1/2) για τον Β' κύκλο του «Έχω Παιδιά» στο Mega με την αγαπημένη κωμική σειρά να παίζει απέναντι από το «βαρύ πυροβολικό» του Alpha, δηλαδή το «Σόι Σου», αλλά και το Survivor που κατόρθωσε να «τρυπώσει» ανάμεσα στις δύο σειρές όσον αφορά την τηλεθέαση.

Αναλυτικότερα, πρώτο ήρθε το «Σόι σου» και στις δύο κατηγορίες κοινού, συγκεντρώνοντας 18% στο δυναμικό κοινό και 18,8% στο γενικό σύνολο, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Survivor με 12,6% στο γενικό σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά το «Έχω Παιδιά» η σειρά του Mega βρέθηκε στην τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό με 8,6%, ενώ στο γενικό σύνολο βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 8,7%, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε η Γη της Ελιάς με 13,3%, δηλαδή μόλις μια μονάδα διαφορά από το Survivor.

Να σημειώσουμε ότι στο δυναμικό κοινό η Γη της Ελιάς συγκέντρωσε 8,3%, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Μεγάλη Χίμαιρα της ΕΡΤ1, η οποία απέσπασε 2,9% στο δυναμικό κοινό και 4,6% στο γενικό σύνολο.