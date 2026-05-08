«Αυτή η αγάπη με κάνει πλούσια»: Απόψε τελικά το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Μετά από 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης του Φαλήρου, η Σία Κοσιώνη επιβεβαίωσε πώς σήμερα είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων για εκείνη.

Η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από την ίδια στον Νότη Παπαδόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη.

Η δημοσιογράφος που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με την ενημερωτική ταυτότητα του ΣΚΑΪ, ετοιμάζεται απόψε το βράδυ να εκφωνήσει την τελευταία της «καλησπέρα» στους τηλεθεατές, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο 20 ετών.

«Αξίζει τον κόπο. Αυτή η αγάπη και ο σεβασμός που βιώνω με κάνουν τόσο πλούσια μέσα μου.» Όταν ρωτήθηκε για την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας της, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Είκοσι χρόνια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή... είναι πολλές οι στιγμές, δεν είναι μία».

«Σκεφτόμουν έναν μήνα πριν πώς θα πω την καλησπέρα», εκμυστηρεύτηκε στον Νότη Παπαδόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη αναφορικά με την δυσκολότερη εκπομπή στην καριέρα της.

Υπενθυμίζεται πως μόλις χθες, την Πέμπτη 7 Μάϊου στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά το τέλος της παρουσίασης δημοσκόπησης για τη δύναμη των κομμάτων ο Αλέξης Παπαχελάς διευθυντής της «Καθημερινής», παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών του ΣΚΑΪ και σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού της ανέφερε στο κλείσιμο «Εις το επανειδείν» με εκείνη να του ανταπαντά «Ούτως ή άλλως».

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ήρθε η μάλλον άτυπη επιβεβαίωση εκ μέρους της δημοσιογράφου της ολοκλήρωσης της πολυετούς συνεργασίας. Κατά την αποχώρησή της από τις εγκαταστάσεις του δικτύου στο Φάληρο η Σία Κοσιώνη κατέβασε το παράθυρο στο αυτοκίνητό της και ανέφερε στα συνεργεία των εκπομπών που την περίμεναν «Θα τα πούμε αύριο».

