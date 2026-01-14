Τίνα Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Δεν λέει κάτι - Ας έβαζε το ΑΙ να μιλήσει, καλύτερα θα τα έλεγε»

Με αφορμή το «κόψιμο» της Ελένης Τσολάκη από το πρωινό του Σαββαυοκύριακου στον ΑΝΤ1 και την έλευση της Κατερίνας Καραβάτου, οι δημοσιογράφοι ζήτησαν δηλώσεις από τη δεύτερη με την παρέα του Happy Day να τις σχολιάζει σήμερα Τετάρτη (14/1).

Μάλιστα, η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πως γενικότερα όλο το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που μιλάει στις κάμερες δεν λέει κάτι οπότε καλύτερα θα τα έλεγε το ΑΙ αν το επιστράτευε η γνωστή παρουσιάστρια.

Αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε:

«Η Κατερίνα είναι σαν να νιώθει μια ενοχή για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και σα να θέλει να μη φανεί ότι συνδέεται με τον οποιονδήποτε τρόπο με την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη.

Αυτό θα έπρεπε, όμως, ούτως ή άλλως να ισχύει σε μία επιχείρηση που εκείνη αποφασίζει ποιος θα παρουσιάσει μια εκπομπή.

Όταν ο ένας φεύγει και εσύ έρχεσαι, εκ των πραγμάτων συνδέεσαι χωρίς να το έχεις επιλέξει».

«Δεν ήθελε εξ αρχής να συνδεθεί με αυτή την ιστορία, από τότε που υπέγραψε, παρά το γεγονός ότι τα δημοσιεύματα έλεγαν "φεύγει η Τσολάκη, έρχεται η Καραβάτου". Εκ του αποτελέσματος όμως υπάρχει μία σύνδεση, θέλοντας και μη. Στεναχωριέται, αλλά τι να κάνουμε όμως;», είπε με τη σειρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε πως «μοιάζει σαν να την έκοψαν αφού η Ελένη Τσολάκη είναι η μόνη που απομακρύνεται και η ομάδα της περνάει στην Καραβάτου».

«Να σου το κάνω λίγο χειρότερο: Τα φέρνει έτσι η ζωή και η τηλεόραση και εκεί που εμείς συζητάμε ότι η Κατερίνα θέλει να είναι μεσημέρι - απόγευμα, της λένε "όχι, θα είσαι πρωί". Εκεί μοιάζει ακόμα πιο περίεργο. Οι παρουσιαστές δεν είναι, όμως, άβουλα πλάσματα. Μην το παίρνει προσωπικά, είναι δουλειά», απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Καμιά φορά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Μπορείς με ένα τηλέφωνο να λύσεις την παραφιλολογία, ζούμε σε μία εποχή που το κακό πουλάει. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι καθαρός, δεν έχεις να φοβάσαι από τέτοια σχόλια», τόνισε σε εκείνο το σημείο η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το τελευταίο διάστημα η Κατερίνα απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν λέει κάτι. Υπάρχει και η άλλη λύση, ρε Κατερίνα, να μην σταματάς στους ανθρώπους. Πες με ευγένεια "δεν έχω κάτι να σας πω, κάποια στιγμή θα τα πούμε". Και όλοι θα καταλάβουμε.

Βάλε το ΑΙ να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει. Τίποτα δεν είπε. Δεν το χρεώνει κανείς στην Κατερίνα, μόνη της νιώθει ενοχές. Αυτά τα πράγματα συνέβαιναν πάντα και θα συμβαίνουν δυστυχώς», κατέληξε η Τίνα Μεσσαροπούλου.