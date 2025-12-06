Το τρίτο διαφορετικό κανάλι στο οποίο θα δούμε φέτος τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Σε τρία τηλεοπτικά κανάλια θα έχει παρουσία στις αρχές του 2026 ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης κοντράροντας στα ίσια τον σχεδόν διακαναλικό Γιώργο Καπουτζίδη.

Η προβολή του «Γιατρού» έχει προς το παρόν σταματήσει στη συχνότητα του Alpha λόγω της προβολής ξένων οικογενειακών ταινιών τα βράδια της Παρασκευής ωστόσο με το νέο έτος η σειρά θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του καναλιού της Κηφισιάς για να γράψει τον επίλογό της.

Νωρίτερα από το προβλεπόμενο θα γραφτεί το τέλος του «Δικαστή» καθώς μετά την ομολογουμένως χαμηλή πορεία της αστυνομικής σειράς στους πίνακες τηλεθέασης αυτή θα ολοκληρωθεί στο 37 ο αντί στο 60 ο επεισόδιο.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη είναι … «Εκτός σχεδίου».

Η καινοτομία του πρότζεκτ είναι όπως προδίδει και ο τίτλος του πως στην εκπομπή της ΕΡΤ δεν θα υπάρχει προκαθορισμένο σενάριο. Τα πάντα θα βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό.

Οι προσκεκλημένοι θα είναι δημοφιλή πρόσωπα από διάφορους χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές.

Κανείς δεν θα γνωρίζει εκ των προτέρων την εξέλιξη της ιστορίας καθώς θα λαμβάνει οδηγίες για την τροπή της πλοκής από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η σειρά σε παραγωγή της Foss Productions αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2026 στο Πρώτο Κανάλι.