Τσαλίκης και Γκουντάρας - Κάκκαβα έληξαν on air την κόντρα τους μετά από 4 χρόνια

Με αέρα συμφιλίωσης η παρουσία του Γιώργου Τσαλίκη στην εκπομπή «Εδώ TV» με τους Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα το Σάββατο (29/11).

Η κόντρα ανάμεσα τους ξεκίνησε το 2021, όταν ο τραγουδιστής είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του Big Brother, ωστόσο στη θέση των παρουσιαστών βρέθηκαν τότε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα με τον τραγουδιστή να τους κατηγορεί δημόσια ότι κινήθηκαν παρασκηνιακά και τις σχέσεις τους οδηγούνται σε ρήξη με εκατέρωθεν τοποθετήσεις.

Με την παρουσία του στην εκπομπή του Open φαίνεται πως μπήκε μια οριστική τελεία σε αυτή την κόντρα με τις δύο πλευρές να μιλούν για τον τρόπο που κατάφεραν να επιλύσουν τις διαφορές τους μετά από χρόνια.

«Δεν ήμασταν καλά την προηγούμενη τριετία. Μας τιμά και είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρα και υποδέχτηκε τον τραγουδιστή.

«Δεν είμαστε αλλοπρόσαλλοι που ξαφνικά τσακώνονται και μετά βρίσκονται σε ένα πλατό. Έχει γίνει ένα χτίσιμο από πίσω», εξήγησε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Το χρονικό της συμφιλίωσης

Η Ναταλί Κάκκαβα εξήγησετο παρασκήνιο της συμφιλίωσης με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Είχαμε βρεθεί στην παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Εκεί ήμασταν με τα παιδιά μας. Και προσωπικά τόσο εγώ όσο και ο Γρηγόρης νιώσαμε άσχημα που φέραμε σε αμηχανία τα παιδιά μας», είπε αρχικά εκείνη.

«Όντως ήταν μια μέρα ορόσημο αυτή η συνάντηση. Γιατί κι εγώ εκείνο το βράδυ, δεν ένιωσα αμήχανα, ένιωσα ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Διότι έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια και πάνω από όλα είναι τα παιδιά σας. Τα οποία δεν είναι σε ηλικία, όπως τα δικά μας, να κατανοήσουν. Το θεώρησα πολύ άδικο να στεναχωρούμε τα παιδιά μας. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι και μπορεί να σας έχω κοροϊδέψει αλλά έχω γίνει πολύ χειρότερος».

Η Ναταλί Κάκκαβα συνέχισε: «Πήρα μια πρωτοβουλία, χωρίς να το ξέρει ο Γρηγόρης. Του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω “καλησπέρα ξέρεις έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, πρέπει να μιλήσουμε από κοντά και να πούμε την αλήθεια μας”. Μου απάντησε στο 5λεπτο. Το μήνυμα ήταν γλυκό και με ξάφνιασε, μου είπε ωραία να τα πούμε και τηλεφωνικά. Με το καλημέρα μου ανοίχτηκε σαν να μιλούσαμε χρόνια, με έκανε να νιώσω ζεστασιά και μας πρότεινε να βρεθούμε. Όταν το είπα στον Γρηγόρη μου είπε φυσικά και την επόμενη μέρα μας κάλεσε σπίτι του».

Ο Γιώργος Τσαλίκης πρόσθεσε: «Έζησα την πιο σουρεάλ σκηνή. Χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και βλέπω στην οθόνη τον Γρηγόρη και τη Ναταλί με έναν λευκό αρκούδο και λουλούδια και λέω Χριστέ μου τι ωραία. Ο Γρηγόρης ήταν πολύ αγχωμένος και με ένταση, εγώ πάλι ήρεμος. Γιατί ήξερα ότι αυτό που γίνεται θέλει ο Θεός να γίνει, είναι το σωστό. Όπως κι εδώ σήμερα. Ξέρω ότι αυτό είναι το παράδειγμα, αν και αργήσαμε.

Κάναμε μια πολύωρη κουβέντα, καρδιογράφημα και με ένταση. Όπου σε αυτήν ειπώθηκαν μόνο αλήθειες. Με ένταση, με παράπονα, με θυμό, με πίκρα. Όλη την γκάμα των αληθινών συναισθημάτων. Ειπώθηκαν και οι πιο σκληρές αλήθειες και πώς τα σκεφτόματαν. Ήταν λυτρωτικό».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Εγώ δεν ήμουν έτοιμος, η Ναταλί το είχε δουλέψει. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω».

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είμαστε χαζοί. Πιαστήκαμε κορόιδα στο τέλος της ημέρας», συμφώνησαν όλοι.

Η Ναταλί Κάκκαβα σχολίασε: «Παίξαμε ωραία τους ρόλους που κάποιοι άλλοι ήθελαν να παίξουμε. Φάγαμε τις σάρκες μας και είναι λάθος αυτό που κάναμε».

«Αν είχαμε βρεθεί μια ώρα την ώρα της έντασης, θα είχαμε ακούσει τις αλήθειες και θα μας είχαν βοηθήσει», τόνισε ο Τσαλίκης.

Η συγγνώμη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Επιπλέον, ο Γρηγόρης Γκουντάρας θέλησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον τρόπο του όταν εκείνος προσπάθησε να τους τα βρει.

«Με πήρε και μου είπε να βγούμε για φαγητό οι τρεις μας να το τελειώνουμε. Δεν του μίλησα ωραία. Δεν περνούσα καλά», εξήγησε.

Αλλά και ο Γιώργος Τσαλίκης παραδέχτηκε: «Εγώ αρρώστησα από αυτήν την ιστορία και σωματικά. Στεναχωρήθηκα όταν μου είπες ότι είχες θέμα υγείας κι εσύ», είπε αναφερόμενος στη Ναταλί Κάκκαβα.