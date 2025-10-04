Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιώργος Τσαλίκης: «Τότε δεν είχαμε τίποτα, πήραμε δύο ποτήρια και ένα στρώμα»

Μια ιδιαίτερα και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή του Γιώργου Τσαλίκη παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, ο οποίος πηγαίνοντας στην παλιά του γειτονιά, θυμήθηκε τις οικονομικλές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκε στον ANT1 και στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και με την παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη, πήγαν να επισκεφθούν την παλιά του γειτονιά στην Πετρούπολη και το πρώτο του σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο τραγουδιστής λύγισε «on air» λέγοντας: «Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μπήκαμε σε ένα σπίτι που είχε τίποτα. Και πήραμε ένα στρώμα, έτσι ξεκινήσαμε.

Πήραμε δυο πιάτα, δύο ποτήρια, πιρούνια και ένα στρώμα. Και λέμε "εδώ είμαστε, το σπίτι μας". Να μην επιβαρύνουμε κανέναν. Εγώ έχω αλλεργία στην σκόνη και κάτι με πείραζε. Ήταν η σκόνη γιατί εγώ έφευγα από το στρώμα και ακούμπαγε η μούρη μου στο πάτωμα.

Μετά σιγά-σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και ρωτούσα τι ρούχα έπρεπε να βάλω για να είναι μουράτα και είχα ρωτήσει τον Ηλία Ψινάκη. Μου είπε να πάρω Cavalli, πήρα κάτι πουκάμισα και του λέω "πόσο κάνουν;". Μου λέει μια τιμή, πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Του είπα να τα πληρώσω με δόσεις, του φάνηκε τόσο γλυκό και μου λέει "να τα πληρώσεις με δόσεις και να βγαίνεις όπως γουστάρεις".

Διαβάστε επίσης: Η Τζέσικα Άλμπα ζυμώνει «ελληνικά κεφτεδάκια με τζατζίκι» στο Instagram

Μείναμε δύο χρόνια και σε αυτό το μπαλκονάκι γινόντουσαν τα γλέντια όταν πετυχαίναμε κάτι. Είχαμε πάρει ένα μικρό ραδιόφωνο που είχαμε πάνω στο ψυγείο. Ακούω τη Ναταλία Γερμανού να λέει "μόλις βγήκε από τον φούρνο, δεν τον ξέρω. Μου είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος ότι είναι ένας πιτσιρικάς που τον πιστεύει πολύ". Σε αυτήν την κουζινούλα άκουσα πρώτη φορά το "Με χαλάει".

Σε αυτό το μπαλκόνι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και ειδικά με έναν άνθρωπο που έχουμε κάνει πολλά όνειρα, τον Μάρκο Σεφερλή. Λέγαμε "θα τα καταφέρουμε να μπορούμε να προσφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους και να τους βλέπουμε και να χαιρόμαστε;". Τα καταφέραμε», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές, όμως ποτέ δεν τα παράτησα και ούτε έχω σκοπό να τα παρατήσω. Όταν αδικούμαι στεναχωριέμαι και λίγο κλαίω. Δεν μου αρέσει το κλάμα», πρόσθεσε.