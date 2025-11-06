Τσιμτσιλή για Μουτίδου: «Δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε σήμερα Πέμπτη (6/11) μέσα από το Happy Day την on air ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, αλλά και όσα είπε η γνωστή ηθοποιός χθες (5/11) βράδυ στον αέρα του Real View.

«Θέλω να πω το εξής, βλέποντας το απόσπασμα, πολύ αυθόρμητα: το ότι έχεις κάνει 12 χρόνια ψυχοθεραπείας και καλά έχεις κάνει, γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη και αν έχεις την τύχη να πέσεις σε έναν καλό επαγγελματία, δεν σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να 'σαι εσύ ο ψυχοθεραπευτής.

Το λέω με όλο τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου», σχολίασε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ενώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε και εμείς χθες είπαμε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιων των ευθυνών του, το να προβαίνεις και εσύ σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες για τον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο, δεν ξέρω», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική», τόνισε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.