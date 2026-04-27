Τζίμα για υποκλοπές: «Ο κ. Φλώρος τι είχε στο κινητό του; Τα ψώνια της εβδομάδας;»

Τις απορίες της εξέφρασε η Ράνια Τζίμα σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

«Ο κύριος Δένδιας, που επιχειρήθηκε να παγιδευτεί το τηλέφωνό του, τι μπορεί να είχε δηλαδή στο τηλέφωνο. Μόνο με το οικογενειακό περιβάλλον θα μιλούσε αυτός; Ο κύριος Φλώρος τι θα έλεγε δηλαδή σε αυτό το τηλέφωνο, τα ψώνια της εβδομάδας; Πώς έχει παραβλέψει κάποιος πλήρως τα αξιώματα και τις θέσεις;»

Αυτές ήταν οι απορίες που εξέφρασε η Ράνια Τζίμα, στο δελτίο ειδήσεων του Mega, την ώρα που η δικαστική συντάκτρια, Ιωάννα Μάνδρου, εξηγούσε το σκεπτικό της απόφασης του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, καθώς και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.