Viral στιγμή στον αέρα: Η αντίδραση της Σκορδά όταν την ρωτούν αν παντρεύεται με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Φουντώνουν τα σενάρια γύρω από τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τις σχετικές αναφορές να μεταφέρονται ακόμη και στον «αέρα» της εκπομπής Buongiorno, το πρωί της Τετάρτης (25/02).

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι συνεργάτες της, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη, δεν παρέλειψαν να της κάνουν χιουμοριστικά «παράπονα» για το γεγονός ότι, δεν έχουν λάβει πρόσκληση για τον φημολογούμενο γάμο. Η παρουσιάστρια αντέδρασε με αμήχανο χαμόγελο, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες.

Όταν, μάλιστα, ο συμπαρουσιαστής Άρης Καβατζίκης σχολίασε απευθυνόμενος προς εκείνη «τώρα πια μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για το θέμα, ε;», η Φαίη Σκορδά επέλεξε να «πάει» σε διαφημίσεις, αποφεύγοντας εκ νέου οποιαδήποτε τοποθέτηση.

Την ίδια ώρα, το θέμα του γάμου σχολιάστηκε και μέσα από την εκπομπή Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σχέση πολλών ετών, η οποία έχει δοκιμαστεί στον χρόνο και χαρακτηρίζεται από αγάπη, σεβασμό και κοινή επιθυμία για εξέλιξη.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης «ζουν ήδη σαν παντρεμένοι», διευκρινίζοντας πως, αν και δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία, θεωρείται βέβαιο ότι η σχέση τους θα οδηγηθεί σε γάμο. Όπως σημείωσε, η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, με ένα πάρτι να ακολουθεί.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ίδια η παρουσιάστρια δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια επιβεβαίωση, κρατώντας χαμηλούς τόνους απέναντι στη φημολογία που εντείνεται το τελευταίο διάστημα.