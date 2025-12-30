Αυλαία για το The Voice χθες Δευτέρα (29/12) με τους Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και τον Χριστόδουλο Μυλωνά από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη να είναι οι δύο φιναλίστ και τελικά να νικάει ο πρώτος.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος και ενώ η αγωνία για τους δύο coaches είχε χτυπήσει «κόκκινο», ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να έχει ένα σχόλιο από μεριάς τους με τον Πάνο Μουζουράκη, όμως, τελικά να κλέβει την παράσταση.

Από πλευράς της η Έλενα Παπαρίζου δεν έκρυψε ότι αυτός ο τελικός του The Voice είναι ντέρμπι αφού την πρώτη φορά που είχε φτάσει στο φινάλε ήταν και οι δύο φιναλίστ δικές της, ενώ τώρα «έχει σασπένς, είναι πραγματικά ντέρμπι».

Με τη σειρά του και ο Γιώργος Μαζωνάκης εξομολογήθηκε ότι περιμένει να πάνε σε διαφημίσεις γιατί «μας έχει πιαστεί η καρδιά» με τον Γιώργο Καπουτζίδη να τον πειράζει που είχε ξεκινήσει χαλαρά στο The Voice.

Όταν ήρθε η σειρά του Πάνου Μουζουράκη να μιλήσει, του οποίου παίκτης είχε νικήσει στον προηγούμενο κύκλο, ο γνωστός τραγουδιστής αφού έκανε ανάλυση στατιστικών όσον αφορά τις νίκες των coaches, είπε με πολύ χιούμορ, κλείνοντας το μάτι σε όσους διαφωνούν με τους φιναλίστ:

«Δίνω τις ευλογίες μου και στους δύο σας, είστε και οι δύο πολύ άξιοι. συγχαρητήρια που φτάσατε στον τελικό. Όσοι πάλι μας βλέπετε από το σπίτι και δεν συμφωνείτε με τα αποτελέσματα, ας ψηφίζατε».

Τότε ο Χρήστος Μάστορας πήρε πάσα από την ατάκα του Πάνου Μουζουράκη και σχολίασε: «Εγώ δεν σας βλέπω από το σπίτι, αλλά δεν συμφωνώ με τα αποτελέσματα».