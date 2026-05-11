Στην Κλαυδία κλήθηκε να μεταμορφωθεί η Αφροδίτη Χατζημηνά, το βράδυ της Κυριακής, καθώς ανέβηκε στη σκηνή του YFSF, εμφάνιση που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από πλάνα που πρόβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός του MEGA από τις πρόβες της για το σόου της Κυριακής, είδαμε ότι η ίδια δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση, όταν έμαθε για τι μιλάει το τραγούδι «Αστερομάτα» της Κλαυδίας.

«Θα πει ένα καταπληκτικό κομμάτι, το οποίο περιγράφει τον ξεριζωμό των Ποντίων. Όλο τον θρήνο, την προσφυγιά και την ελπίδα για κάποιο αύριο. Έχουμε μια σκηνή που είναι η μάνα με το παιδί και χωρίζονται. Δεν ξέρουν αν θα ξαναβρεθούν, τι θα συμβεί», είπε η Σόφη Ζαννίνου όταν της έδινε τις δικές της οδηγίες.

«Είναι η μάνα της… Δηλαδή, μη μου φύγεις μάνα και φεύγει η μάνα. Και χωρίζονται» περιέγραψε, στη συνέχεια, η Σόφη Ζαννίνου για συγκεκριμένο σημείο της χορογραφίας, με την Αφροδίτη Χατζημηνά να παραδέχεται πως «έχω ανατριχιάσει τώρα, δεν μπορώ».

«Γλυκιά μου μάνα, της λέει, μη μου κλαις» πρόσθεσε τότε, με τρεμάμενη φωνή, η γνωστή ηθοποιός πριν ξεσπάσει σε δάκρυα και πει «συγνώμη, ρε παιδιά».