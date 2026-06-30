Your Face Sounds Familiar: Πότε θα παιχτεί ο Μεγάλος Τελικός και ποιοι είναι οι τέσσερις φιναλίστ

Στην τελική ευθεία έχει μπει το Your Face Sounds Familiar του ΑΝΤ1, το οποίο επέστρεψε φέτος μετά από χρόνια στο κανάλι του Αμαρουσίου με παρουσιαστή - αυτή τη φορά - τον Σάκη Ρουβά και ανανεωμένη κριτική επιτροπή, χαρίζοντας στον ΑΝΤ1 υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

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Την περασμένη Κυριακή (28/6) είδαμε τον Ημιτελικό του αγαπημένου σόου μιμήσεων και την ερχόμενη Κυριακή (5/7) στις 21.00 θα δούμε τον Μεγάλο Τελικό με τέσσερις διαγωνιζόμενους να διεκδικούν τη νίκη.

Αυτοί είναι η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast και ο Μέμος Μπεγνής, όπως τους ανακοίνωσε ο Σάκης Ρουβάς στον Ημιτελικό με τυχαία σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαριλού Κατσαφάδου ήταν η νικήτρια του Ημιτελικού, μεταμφιεζόμενη σε Marisa Paredes / Luz Casal και ερμηνεύοντας το τραγούδι «Piensa en Mi».

Η ερμηνεία της συγκίνησε την κριτική επιτροπή και το κοινό στο πλατό του Your Face Sounds Familiar με τη Μαριλού Κατασφάδου να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία και συγκεκριμένα 22 βαθμούς.

Δεύτερος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Πάνος Μουζουράκης με το τραγούδι «Αυτή είναι η Ζωή» και 21 βαθμούς και τρίτος ο Μέμος Μπεγνής που μεταμφιέστηκε σε Robbie Williams και τραγούδησε το «My Way» από τη live εμφάνισή του το 2001 στο Royal Albert Hall, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς.

Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ερμηνεύσει πρώτος ο αξέχαστος Φρανκ Σινάτρα το 1969 με το «My Way» να γίνεται ο «ύμνος» στη δισκογραφία του.