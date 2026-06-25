Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι καλοκαιρινές πόζες στον φακό με μπικίνι έβαλαν «φωτιά» στα σχόλια

Τις καλοκαιρινές της βουτιές έχει ξεκινήσει η Κατερίνα Παπουτσάκη και η γνωστή ηθοποιός, την οποία βλέπουμε κάθε Κυριακή στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar, θέλησε να μοιραστεί μερικές στιγμές με τους followers της στο Instagram.

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Σε ανάρτηση που έκανε χθες (24/6) το απόγευμα η Κατερίνα Παπουτσάκη στο προφίλ της τη βλέπουμε να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό φορώντας ένα πράσινο μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

«Καλοκαιρία» έγραψε η γνωστή ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της και η επιλογή μάλλον δεν είναι τυχαία, αφού εκτός της εποχής που διανύουμε, αυτός ήταν και ο τίτλος του single που είχε κυκλοφορήσει η Κατερίνα Παπουτσάκη το 2022 σε στίχους και μουσική Σεμέλης Παπαβασιλείου.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η γνωστή ηθοποιός, την οποία τις τελευταίες δύο σεζόν βλέπαμε στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», στον ρόλο της Χριστίνας, αγαπούσε από πάντα το τραγούδι και εδώ και τέσσερα χρόνια πραγματοποιεί live εμφανίσεις, ξεκινώντας από τον Σταυρό του Νότου Plus το φθινόπωρο του 2022 και στη συνέχεια εμφανιζόμενη και σε άλλες μουσικές σκηνές.

Και σε περίπτωση που σου έχει ξεφύγει η Καλοκαιρία, μπορείς να δεις το βίντεο κλιπ στη συνέχεια.

Όσο για τα σχόλια στην άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση της Κατερίνας Παπουτσάκη στο Instagram, πλημμύρισαν από καρδιές και φωτιές σε emoji, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που της έγραψαν «κορμάρα», «θεάρα», «κουκλάρα» και όχι μόνο με τα σχόλια να προέρχονται από επωνύμους και μη.