Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος μετακομίζουν... ΣΚΑΪ - Τέλος το Στούντιο 4 από την ΕΡΤ;

Πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής ο ΣΚΑΪ στο πεδίο των μεταγραφών για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν με κινήσεις αρκετά νωρίτερα από το καλοκαίρι που συνήθως σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

Πρώτος έκλεισε ο Σάκης Τανιμανίδης με τη μεταφορά του «Dragons’ Den» από τον ΑΝΤ1 που ανακοινώθηκε άλλωστε επίσημα από το κανάλι του Φαλήρου ενώ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις φέρεται να βρίσκεται και ο Αντρέας Γεωργίου με την ομάδα του μετά από πενταετή συνεργασία με το Mega που περιλαμβάνει περισσότερες από μια σειρές. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον η συμφωνία «κλειδώσει» οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος της σεζόν κοντά στην ολοκλήρωση της «Γης της Ελιάς».

Η έκπληξη που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ

Η νέα κίνηση έκπληξη είναι η μετακίνηση – που σύμφωνα με πληροφορίες έχει κλειδώσει – της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Μάλιστα δημοσιεύματα που προς το παρόν για ευνόητους λόγους δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από καμία εμπλεκόμενη πλευρά αναφέρουν πως υπάρχει ήδη και υπογεγραμμένη συμφωνία. Η πρώτη κρούση στο δημοφιλές τηλεοπτικό δίδυμο είχε γίνει μικρό διάστημα μετά τη μετακίνηση στον ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ του νυν Προέδρου του Ραδιοτηλεοπτικού ομίλου του Φαλήρου Κωνσταντίνου Ζούλα.

Τότε οι δύο δημοσιογράφοι επέλεξαν να παραμείνουν στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν με τον ΣΚΑΪ με πολλές εκπομπές μεταξύ των οποίων το «Dot.» και το «Join Us». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα μετακινηθούν στο Φάληρο με τη συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών τους για την παρουσίαση νέας καθημερινής τρίωρης ψυχαγωγικής εκπομπής στη μεσημεριανή – απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ. Το ενδεχόμενο να διατηρηθεί ο τίτλος «Στούντιο 4» συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες καθώς αυτός παραπέμπει στο ιστορικό στούντιο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Κατεχάκη. Οι ανακοινώσεις και σε αυτή την περίπτωση αναμένονται αρκετά αργότερα.