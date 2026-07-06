Τζένη Ζαχαροπούλου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό

Το τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου είπαν σε κλίμα συγκίνησης σήμερα Δευτέρα (6/7) συγγενείς και φίλοι με την κηδεία της να πραγματοποιείται στις 11:30 το πρωί στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) σε ηλικία 85 ετών μετά από πολυήμερη νοσηλεία, σκορπώντας θλίψη στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και όλους όσους την αγάπησαν μέσα από την πολύχρονη πορεία της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Εκτός από την κόρη της Κλάρα Γενιτσαριώτη, την οποία συνόδευε ο σύζυγός της, Νάσος Γουμενίδης, στο τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου ήταν και επώνυμοι φίλοι της, μεταξύ αυτών η καλή της φίλη, Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Στεφάνια επίσης έστειλαν και άλλοι επώνυμοι, μεταξύ των οποίων ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με την Τζένη Ζαχαροπούλου στο θέατρο στην παράσταση «Τρεις και ο Κούκος» το 2008.

Ποια ήταν η Τζένη Ζαχαροπούλου

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια πήγε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για τρία χρόνια σε όλον τον κόσμο με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Χάρη στη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο θέατρο, έγινε πιο γνωστή στο ευρύ κοινό, ενώ με την Αλίκη έπαιξαν μαζί και σε τρεις ταινίες (Ένα Αστείο Κορίτσι, Η Κόρη του Ήλιου, Σ'αγαπώ). Στη συνέχεια συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Εκτός από μόνιμη παρουσία στο θέατρο, τη δεκαετία του '80 η Τζένη Ζαχαροπούλου έπαιξε σε ορισμένες βιντεοταινίες και παράλληλα ήδη από τα '70s σε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ που σημείωσαν τεράστια επιτυχία, όπως μεταξύ άλλων, «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας».

Στα '90s έπαιξε στις σειρές «Οι Φρουροί της Αχαϊας», «Οι Τελευταίοι Εγγονοί» στο Mega, ενώ η τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στη σειρά του ΑΝΤ1, «Θα Βρεις τον Δάσκαλό σου».

Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στην πολύχρονη καριέρα της είχε ήδη αφήσει το στίγμα της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.