Τζο Μανγκανιέλο: Η κρυφή μάχη με«μυστηριώδη θανατηφόρα ασθένεια - «Υπέφερα σιωπηλά»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχωρά ο Τζο Μανγκανιέλο στα απομνημονεύματά του. Ο ηθοποιός True Blood και του Magic Mike αναφέρει ότι χρειάστηκε να λάβει «βαριά φαρμακευτική αγωγή» κατά τη διάρκεια της δεκαετούς μάχης του με μια «θανατηφόρα μυστηριώδη ασθένεια». Τα χρόνια της ταλαιπωρίας του αντιμετώπιζε χρόνιους πόνους και ήρθε αντιμέτωπος με χειρουργικές επεμβάσεις και ανεπιτυχείς θεραπείες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram στις 24 Ιουνίου, ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη δεκαετή μάχη του με αυτό που περιέγραψε ως μια «θανατηφόρα μυστηριώδη ασθένεια», μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των απομνημονευμάτων του με τίτλο Bloodlines.

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Τα προβλήματα υγείας

«Ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε ότι χθες ανακοινώθηκε πως έγραψα ένα νέο βιβλίο απομνημονευμάτων και ήθελα να αφιερώσω λίγα λεπτά για να μιλήσω γι’ αυτό», λέει στην αρχή του βίντεο μιλώντας στη συνέχεια για τα προβλήματα υγείας που κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια.

«Για το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας - κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν - υπέφερα σιωπηλά, παλεύοντας με μια θανατηφόρα μυστηριώδη ασθένεια. Εκτός από έναν πολύ στενό κύκλο συγγενών και φίλων, το έκρυβα από τον υπόλοιπο κόσμο και μέχρι πρόσφατα δεν είχα μιλήσει πραγματικά για όσα πέρασα», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε χρόνια ανεπιτυχών ιατρικών θεραπειών, λέγοντας ότι συμβουλεύτηκε «τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο», χωρίς όμως να λάβει ποτέ μια σαφή εξήγηση για την αιτία της ασθένειάς του.

Ο Μανγκανιέλο πρόσθεσε ότι, προσπαθώντας «να κερδίσει χρόνο», υποβλήθηκε σε «πολύ σοβαρές επεμβάσεις και ιατρικές διαδικασίες», οι οποίες «παραμόρφωσαν τμήματα του σώματός του» και κατά περιόδους τον άφησαν ανίκανο να σταθεί όρθιος ή να περπατήσει.

«Πέρασα μήνες ολόκληρους υπό βαριά φαρμακευτική αγωγή, αντιμετωπίζοντας αφόρητες εξάρσεις χρόνιου πόνου».

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη του βιβλίου, το Bloodlines καταγράφει την κρίση υγείας που βίωσε ο ηθοποιός, η οποία ξεκίνησε με αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «μια αλυσιδωτή σειρά αυτοάνοσων νοσημάτων» που επηρέασαν το δέρμα, τον θυρεοειδή, τα μάτια, τους πνεύμονες και το πεπτικό του σύστημα.

Η επταετής αυτή δοκιμασία περιλάμβανε χρόνιο πόνο, έναν ακρωτηριασμό οργάνου που του έσωσε τη ζωή και πολλαπλές ιατρικές κρίσεις, χωρίς οι γιατροί να μπορέσουν να εντοπίσουν την αιτία της κατάστασής του.

Η στροφή σε σαμάνους και παγανιστικές τελετουργίες

Ο Μανγκανιέλο ανέφερε επίσης ότι το βιβλίο εξερευνά την απρόσμενη κατεύθυνση που πήρε η αναζήτησή του για απαντήσεις.

«Καταγράφει τη δεκαετή αναζήτησή μου για εξηγήσεις και επεκτείνεται τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, καθώς εμβαθύνω στην ιστορία της οικογένειάς μου και κάνω ορισμένες απολύτως απίστευτες ανακαλύψεις», είπε.

Σύμφωνα με την περίληψη, κατά τη διάρκεια της έρευνάς του στράφηκε σε σαμάνους, παγανιστικές τελετουργίες, αρχαίους μύθους, ξεχασμένα οικογενειακά αρχεία και στην αναγέννηση της προσωπικής του πνευματικότητας, αναζητώντας θεραπεία πέρα από τα όρια της συμβατικής ιατρικής.

Ο Μανγκανιέλο χαρακτήρισε αυτή την περίοδο ως τη δυσκολότερη αλλά και πιο μεταμορφωτική της ζωής του.

«Ήταν η πιο σκληρή και οδυνηρή περίοδος της ζωής μου - μια εμπειρία που δεν θα ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου - αλλά ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη περιπέτειά μου. Ελπίζω ότι όσα έζησα σε αυτό το ταξίδι θα δώσουν στους αναγνώστες ελπίδα ότι οι απαντήσεις και η θεραπεία μπορεί να βρίσκονται στην άλλη πλευρά οποιασδήποτε μάχης δίνουν. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου μού χάρισε μια νέα οπτική, που με βοήθησε να καταλάβω ότι ο πόνος μου ήταν ένα κουκούλι από το οποίο θα έβγαινα για πάντα αλλαγμένος».