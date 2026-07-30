Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Εκκένωσαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω της πυρκαγιάς - «Δεν έχουμε ιδέα αν θα αντέξει»

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ βρίσκονται ανάμεσα στους κατοίκους της Γαλλίας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω του τεράστιου μετώπου φωτιάς που έχει κατακάψει τη νότια Γαλλία.

Το ζευγάρι, μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά του, τον Αλεξάντερ και την Έλα, ζει στην πόλη Μπρινιόλ, στην περιφέρεια Προβηγκία–Άλπεις–Κυανή Ακτή, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Η περιοχή συγκαταλέγεται στις πολλές που απειλούνται από τις πυρκαγιές.

Η επιστολή του ζευγαριού στον δήμαρχο της Μπρινιόλ

Οι Κλούνεϊ γνωστοποίησαν την απομάκρυνσή τους με επιστολή προς τον δήμαρχο της Μπρινιόλ, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη φοβερή δοκιμασία», αναφέρεται στην αρχή της επιστολής.

«Καθώς εγκαταλείπουμε τη Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε ότι εσείς και οι συμπολίτες μας είστε ασφαλείς. Και δεύτερον, η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε ότι, όποια κι αν είναι η έκβαση για το χωριό μας, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της. Αγαπάμε τη Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», συνεχίζει η επιστολή.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διαθέτει επίσης κτήμα στην Αγγλία, βίλα στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας και ακόμη μία κατοικία κοντά στην οικογένειά του στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: Έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη: 10 γάμοι διάσημων που κόστισαν εκατομμύρια

Συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κοντά στην πόλη Μιραμπέλ-ε-Μπλακόν στη νοτιοανατολική Γαλλία. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς, ενώ οι αρχές έχουν απομακρύνει χιλιάδες ανθρώπους από κατασκηνώσεις στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κατακάψει έκταση που είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια του Παρισιού.

Όπως μεταδίδει το CNN, περίπου 224.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας και ακόμη 3.000 από την Προβηγκία–Άλπεις–Κυανή Ακτή.