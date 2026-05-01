Τζωρτζίνα Λιώση: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού - «Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει αέρας»

Μια σπάνια εξομολόγηση έκανε η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση, για τις κρίσεις πανικού που έχει περάσει κατά καιρούς,

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action24 αποκάλυψε πώς αισθάνεται όταν περνάει μια κρίση.

«Θα πω ένα ρήμα που το χρωστάω στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπογδάνο. Αδιεξοδίζω. Αυτό αισθάνομαι όταν μπαίνω σε κρίση πανικού, σαν να μην υπάρχει αέρας και χώρος ούτε να περπατήσω ούτε να αναπνεύσω.

Κρίση πανικού μπορεί να μου προκαλέσει το μυαλό μου, μία συνθήκη πολύ πιεστική που εντείνεται από σκέψεις. Έχουμε καιρό να τα πούμε με την κρίση πανικού, άρα καλά πάμε», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφορικά με το αν η δουλειά της την έχει βοηθήσει στο να τις ξεπεράσει, απάντησε: «Δεν με πιέζει το επάγγελμα, οι πρεμιέρες που έχουμε, αυτά είναι μέσα σε μία πολύ παραγωγική διαδικασία. Η πρεμιέρα έχει άγχος, αλλά είναι πολύ ευχάριστη.

Περιμένεις να παρουσιάσεις τη δουλειά που έκανες τόσο καιρό. Σαν τα χορευτικά που ετοιμάζαμε στις γιορτές στα σπίτια, όταν ήμασταν μικρά και θέλαμε να τα δείξουμε στους γονείς μας. Όταν έρχεται η κρίση πανικού το βλέπεις, όχι από πολύ μακριά, αλλά όταν είναι κοντά... Κι αυτό από μόνο του μπορεί να το πυροδοτήσει!»